Cobardía en el corazón de la ideología RSS-BJP: Rahul Gandhi en Colombia







Líder de Oposición En Lok Sabha, Rahul Gandhi, afirmó el jueves que «cobardía» se encuentra en el corazón de la ideología del Partido Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y el Partido Bharatiya Janata (BJP), informó la agencia de noticias ANI.

Video | Colombia: en la Universidad de EIA, MP del Congreso y Lok Sabha Lop Rahul Gandhi dice: «La ideología RSS es vencer a las personas que son débiles».#Rahulgandhi #Colombia #RSS (Fuente – Tercero) (Video completo disponible en videos de PTI – https://t.co/n147tvrpg7) pic.twitter.com/ucbxcmg7co – Presione Trust of India (@pti_news) 2 de octubre de 2025

Refiriéndose a una declaración de 2023 del ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar sobre China, el miembro del Parlamento del Congreso (MP) dijo que la ideología de RSS gira en torno a «golpear a las personas débiles» mientras evita a los que son más fuertes.

«Esta es la naturaleza de BJP-RSS. Si nota una declaración del ministro de Relaciones Exteriores, dijo: `China es mucho más poderosa que nosotros. ¿Cómo puedo pelear con ellos? «En el corazón de la ideología está la cobardía», dijo durante un evento en la Universidad de EIA, Colombia.

Gandhi también citó un incidente del libro de Vinayak Damodar Savarkar, en el que, según los informes, el ideólogo de Hindutva escribió: «Él y sus amigos golpearon a un hombre musulmán y se sintieron felices por eso».

«En su libro, Savarkar ha escrito que una vez que él y sus pocos amigos golpearon a un hombre musulmán, y se sintieron muy felices ese día. Si cinco personas golpean a un solo individuo, lo que hace feliz a uno de ellos, es cobardía. Esta es la ideología RSS, para vencer a las personas débiles «, agregó Gandhi.

El líder del Congreso también criticó al gobierno de Narendra Modi, afirmando que la democracia de la India enfrenta su mayor desafío hoy. Señaló «fallas estructurales» y enfatizó que las diversas tradiciones del país deben poder florecer, informó Ani.

«India Tiene fuertes capacidades en áreas como la ingeniería y la atención médica, por lo que soy muy optimista sobre el país. Pero al mismo tiempo, también hay defectos en la estructura que India tiene que corregir. El mayor desafío es el ataque a la democracia en India «, dijo Gandhi.

Hizo hincapié en que el sistema democrático es crucial para proteger la diversidad, permitiendo que prosperen diferentes tradiciones, costumbres, ideas y religiones. Sin embargo, Gandhi advirtió que este sistema está bajo amenaza, lo que representa un «riesgo importante», informó ANI.

«India tiene múltiples religiones, tradiciones e idiomas; de hecho, el país es esencialmente una conversación entre todas estas personas y culturas. Diferentes tradiciones, religiones e ideas requieren espacio, y el mejor método para crear ese espacio es el sistema democrático». Gandhi dicho.

«Actualmente, hay un ataque mayorista contra este sistema democrático, y ese es un riesgo importante. Otro gran riesgo es la tensión entre las diferentes concepciones en partes del país. Con 16-17 idiomas principales y muchas religiones, es crucial permitir que estas diversas tradiciones prosperen y les dé el espacio que necesitan», agregó.

(Con entradas ANI)









Fuente