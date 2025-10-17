COAS Gen Dwivedi y su homólogo polaco discuten el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa







El Jefe del Estado Mayor del Ejército (COAS), general Upendra Dwivedi, y el teniente general Marek Arkadiusz Sokolowski, comandante general de las Fuerzas Armadas de Polonia, mantuvieron una discusión detallada sobre la mejora de la cooperación en materia de defensa al margen del Cónclave de Jefes de Países que Aportan Tropas de las Naciones Unidas (UNTCC) en Nueva Delhi.

En una publicación del día X del viernes, la Dirección General Adicional de Información Pública (ADGPI) del ejército indio declaró que las discusiones se centraron en fortalecer los vínculos de defensa, promover los intercambios militares y mejorar la coordinación en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU.

«Al margen de la #UNTCC2025, el #GeneralUpendraDwivedi, #COAS, participó en una productiva discusión con el teniente general Marek Arkadiusz Sokolowski, comandante general de las Fuerzas Armadas de Polonia. La interacción subrayó el compromiso compartido de profundizar la cooperación en materia de defensa, fomentar los intercambios militares y fortalecer la coordinación en los esfuerzos de mantenimiento de la paz de la ONU», publicó la ADGPI.

🌍 Al margen de #UNTCC2025, #GeneralUpendraDwivedi, #COASMantuvo una productiva conversación con el teniente general Marek Arkadiusz Sokolowski, comandante general de las Fuerzas Armadas de Polonia. La interacción subrayó el compromiso compartido de profundizar la cooperación en materia de defensa,… pic.twitter.com/ztxepL0LK6 — ADG PI – EJÉRCITO INDIO (@adgpi) 17 de octubre de 2025

Durante la CMNUCC organizada por la India, líderes de las fuerzas armadas de todo el mundo compartieron los desafíos en el complejo y cambiante entorno de seguridad global y cómo los países pueden fortalecer la cooperación y llevar adelante la noble misión de la paz global. Ministro de Defensa Rajnath Singh Dijo que la India se mantiene firme en la defensa del «orden basado en reglas» del mundo incluso cuando algunas naciones «violan y socavan» las reglas internacionales.

Las naciones se dieron cuenta de que para el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad, la paz es esencial. India fue uno de los signatarios fundadores de la Carta de las Naciones Unidas. Refleja la propia filosofía india de «Vasudhev Kutumbhkam», que nos enseña que el mundo es una familia», dijo.

Más temprano el martes, el General Dwivedi de la COAS subrayó: «Organizar esta conferencia en la India no es sólo un privilegio sino también una reafirmación de nuestra determinación compartida de fortalecer la cooperación y llevar adelante la noble misión de la paz global. También refleja el espíritu indio de Vasudhaiva Kutumbukam: la palabra es una familia y el de Vishwa Bandhu: la India como amiga de todos». Nueva Delhi Fue sede del Cónclave de Jefes de la UNTCC del 14 al 16 de octubre de 2025, que reunió a altos líderes militares de más de 30 naciones.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente