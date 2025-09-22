Coachella 2026 vende ambos fines de semana

Coachella 2026 se ha vendido por completo Fuera los dos fines de semana del festival, solo una semana después de revelar la alineación para el evento del próximo año.

En una publicación sobre sociales, los organizadores del festival revelaron que Coachella Los pases fueron arrebatados después de anunciar la lista de artistas el lunes por la noche el lunes pasado. «Ella se ha ido, baila. Nos vemos en abril», escribieron en Instagram. Aunque la admisión general y los boletos VIP están agotados, los asistentes potenciales pueden unirse a varias listas de espera para ver si hay algo disponible en los próximos meses.

Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma están programados para encabezar Coachella 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, CA. Todos los cabezas de cartel han aparecido en el escenario de Coachella en el pasado, ya sea como un invitado sorpresa durante el set de otro artista o con sus propias espacios en solitario.

Bieber ya ha estado burlando de su actuación, lanzando un video en las redes sociales hoy donde cantó su pista «Speed ​​Demon» y caminó por los terrenos de Indio. Un video separado de la actuación 2024 de Carpenter se volvió viral durante la semana pasada, mostrándola modificando el final de su éxito «tonterías» y diciéndole a la multitud: «Nos vemos aquí cuando encabello».

Los artistas adicionales incluyen divulgación, Katseye, Ethel Cain, The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade, Wet Leg, Iggy Pop, Major Lazer, Green Velvet, Pinkpels, Moby, Central Cee, Lyke, Roy, Boys, Boys, Boys, Boys Noiz Duke Dumont, Armand Van Buuren, tendencias suicidas, Garon, Labrinth, Dijon, Groove Armada, Little Simz, The Rapture, Oklou, Royksopp y muchos más.