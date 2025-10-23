CNN prepara documental sobre el robo de joyas del Louvre

cnn transmitirá un documental de televisión sobre el robo de joyas del Louvre que sacudió París el domingo 26 de octubre a las 8 p.m.

“The Heist: The Louvre’s Stolen Crown Jewels” también estará disponible para su transmisión a través de la suscripción All Access del cabler a partir del 28 de octubre.

El especial, que forma parte de la unidad “FlashDocs” de CNN, incluirá análisis de periodistas, investigadores de delitos de arte y expertos sobre todo lo relacionado con el museo y la institución cultural francesa. El 19 de octubre, ladrones disfrazados de trabajadores de la construcción entraron al Louvre durante el horario de funcionamiento a través de una escalera industrial y robaron ocho piezas de las Joyas de la Corona francesa valoradas en más de 100 millones de dólares. CNN se propone explorar cómo un atraco de siete minutos a plena luz del día convirtió el museo más importante del mundo en la escena del crimen.

“Combinando reportajes de primera línea, imágenes cinematográficas y el pulso de un misterio global que se desarrolla en tiempo real, ‘The Heist’ es un relato apasionante y actualizado de un crimen que los conocedores del museo vieron venir durante años, solo para que se ignoraran sus advertencias”, según el logline.

El documental también profundizará en las consecuencias culturales del robo de joyas, examinando las formas en que Francia se ha visto obligada a “enfrentar cómo el mito, la riqueza y la vulnerabilidad coexisten dentro de su institución más célebre”. También generará un debate sobre cómo Hollywood ha llevado a la gente a romantizar los robos de joyas como “crímenes sin víctimas”.

“El atraco” tiene como productor ejecutivo a Eric Johnson. Amy Entelis y Katie Hinman son productoras ejecutivas de CNN FlashDocs, que es la unidad detrás de documentales de rápida producción como “Blindside” (sobre el jugador de fútbol Michael Oher) y “Taking on Taylor Swift” (que examinó la demanda de derechos de autor en torno a “Shake It Off”).