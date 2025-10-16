CNN lanzará un nivel de suscripción de streaming por 6,99 dólares al mes

cnn está listo para entrar en transmisión era… otra vez.

El medio de noticias respaldado por Warner Bros. Discovery dijo que lanzaría un nuevo producto de suscripción “All Access” por 6,99 dólares al mes o 69,99 dólares al año. La compañía presentó el nuevo servicio como la mejor manera de interactuar con un creciente conjunto de nuevos contenidos creados para audiencias que utilizan dispositivos móviles o televisores conectados. Los suscriptores que se registren antes del 5 de enero de 2026 pueden obtener el plan anual por un precio especial de lanzamiento de $41,99 durante el primer año.

Más por venir….