CNN lanza un noticiero en vivo durante la noche para centrarse en la costa oeste

CNN va a pescar en aguas que generalmente no producen una recompensa.

El outlet respaldado por el descubrimiento de Warner Bros. dijo el jueves que lanzaría un nuevo noticiero en vivo de dos horas a la medianoche, dirigido por LA Anchor de Live Time Elex Michaelson. CNN, MSNBC y Fox News Channel generalmente dejan de ejecutar la programación en vivo después de la medianoche, utilizando repeticiones de los programas de horario estelar del día para llenar la cuadrícula. CNN ha completado en el pasado sus noches con horas de sus programas de noticias internacionales.

CNN ha reflexionado al concepto durante algún tiempo, ofreciendo originalmente el puesto a Jim Acosta, un ex corresponsal y presentador de la Casa Blanca que era conocida por tener una disposición a veces pugnaz y que contactara a políticos y periodistas. Acosta, que estaba anclando una hora de la mañana, Vi el movimiento como una degradación – ¿Cuántos espectadores realmente sintonizarían para verlo a la 1 de la mañana? – y optó por lanzar una operación independiente en el subsack.

Aún así, el enfoque de California significa que el nuevo espectáculo jugaría predominantemente a los espectadores de la costa oeste que lo verán entre las 9 pm y las 11 p.m. su tiempo. Otros puntos de venta de TV han utilizado el concepto en ocasiones. ESPN de Disney durante muchos años dirigió una edición nocturna de «Sports Center» que fue Anclado de Studios in La by Stan Verrett y Neil Everett. La salida deportiva decidió a principios de este año traer la transmisión tardía de regreso a sus estudios en Bristol, CT.

Michaelson es bien conocido en Los Ángeles. Mientras estaba en KTTV, creó, organizó y produjo el primer programa de entrevistas políticas estatales semanales de California, «el problema es con Elex Michaelson», durante el cual entrevistó a los periódicos nacionales y regionales que van desde el presidente Donald Trump y el presidente Joe Biden hasta el gobernador de California Gavin Newsom.

«Estoy muy emocionado de unirme a CNN y aprender de primera mano de algunos de los periodistas más talentosos del planeta», dijo Michaelson, en un comunicado. «Estoy especialmente agradecido de que CNN esté ampliando su inversión en mi ciudad natal, ya que la costa oeste alberga a tantos líderes mundiales en política, entretenimiento, tecnología, deportes y más».