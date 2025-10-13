CNN lanza programa multiplataforma, creadores de CNN, desde la nueva oficina de Doha

cnn International lanza un programa multiplataforma, llamado “CNN Creators”, desde sus nuevas instalaciones en Doha‘s Media City Qatar.

El nuevo programa semanal de CNN International de 30 minutos, que se transmitirá los jueves a las 11:30 am ET, comenzará el 23 de octubre según un plan de lanzamiento gradual. Durante sus primeros meses, el programa se llamará “CNN Creators – The Intro”. Esta fase inicial presentará al equipo de creadores de contenido multiplataforma, “cada uno con sus propios antecedentes, intereses, habilidades y perspectivas únicas”, según un comunicado de CNN.

«Estos narradores nativos digitales explorarán las conversaciones que capturan el espíritu de la época, con un enfoque en la inteligencia artificial, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y las tendencias sociales», agrega el comunicado.

El equipo de “CNN Creators” en Doha estará dirigido por Andrew Potter, ex productor editorial senior de Vice. A Potter se unen Ivana Scatola, productora de vídeos digitales multilingüe y ex reportera de la BBC y France 24; Bijan Hosseini, conocido por los espectadores de CNN International por su trabajo presentando algunos de los contenidos destacados de la cadena en televisión y redes sociales; y Antoinette Radford, otra ex periodista de BBC News que es miembro del equipo Digital Live News de CNN.

Matías Grez, un galardonado productor y reportero que ha trabajado con CNN Sport en Londres durante más de una década, y Ben Foley, un fotoperiodista veterano de guerra cuya vasta experiencia laboral incluye Seven Network y Network Ten en su Australia natal, así como Al Jazeera, Vice y el New York Times, completan la lista de “CNN Creators” en el lanzamiento.

A principios de 2026, el programa adoptará su formato permanente como “CNN Creators”. Se convertirá en el primer programa presentado en las nuevas instalaciones de última generación de CNN en Media City Qatar, en Doha. El estudio especialmente diseñado (en la foto de arriba) contará con espacios de trabajo personalizados «diseñados para permitir la creación de contenido dinámico y el trabajo colaborativo y espontáneo entre el equipo», según el comunicado. Además del programa de televisión, “CNN Creators” también producirá contenido para CNN.com y las plataformas sociales de CNN.

«‘CNN Creators’ no se parece a ningún programa que hayamos lanzado», dijo Meara Erdozain, vicepresidenta senior de programación internacional de CNN, en un comunicado. «Esta nueva y emocionante iniciativa digital reflejará cómo nuestras audiencias más jóvenes interactúan con las historias y ofrecerá contenido atractivo y entretenido de muchas maneras», agregó.

En febrero, CNN abrió un nuevo centro en Qatar que marca su primera nueva instalación de transmisión en un nuevo país desde que abrieron su oficina en Abu Dhabi en 2009.

La presencia de CNN en Qatar complementa sus centros de programación y recopilación de noticias existentes en Medio Oriente y la sede principal de CNN en la región. Abu Dhabi es el hogar de “Connect the World With Becky Anderson” y Dubai es la base de CNN en árabe.

Qatar, que ha desempeñado un papel clave en la negociación del alto el fuego entre Israel y Hamas, es también el país de origen y gran patrocinador de la organización de noticias global Al Jazeera, que es el principal competidor de CNN en la región.