CNN ‘incrustado’ El sesgo liberal es como el racismo anti-negro

John Malone ha vuelto a expresar su disgusto por lo que ve como CNN«El sesgo» integrado «de izquierda, comparando los puntos de vista políticos de los empleados de la red con el racismo latente que» una gran cantidad de personas blancas «tenemos hacia los negros.

Malone es un gran accionista en Warner Bros. Discovery, que posee CNN. El multimillonario de 84 años, un legendario magnate de los cable y los medios de comunicación, también brindó un soporte clave para el lanzamiento de CNN de Ted Turner en 1980.

Los empleados de CNN «son buenas personas» que «creen que no están parciales», dijo Malone en el último episodio del último podcast del periodista Kara Swisher, «Con Kara Swisher». «Es como una gran cantidad de nosotros, los blancos, no estamos parciales sobre los negros. Pero está incrustado. Creciste en una familia que no vio a los negros como nos gustaría ver a los negros hoy».

Malone elaboró ​​su percepción del sesgo liberal de CNN: «Obtienes a alguien, un periodista, un ancla, un promotor, un productor que está realmente atrasado, ya sabes, lo que cubres y lo que no cubres. Y ese tipo de punto de vista es difícil de suprimir». Continuó: «Quiero decir, si nos fijamos en las afiliaciones políticas de la industria del periodismo, con quienes contribuyen, con quien se registran para votar, ok, encontrará muy pocos periodistas profesionales a la derecha».

Según Malone, quien se etiqueta políticamente como libertario, CNN se ha vuelto «demasiado político», ya que ha competido con Fox News y MSNBC.

Malone contrasta el enfoque de Rupert Mudoch con Fox News, para combinar noticias directas con programación de «entretenimiento» de tendencia conservadora, con el concepto original de Turner para CNN como «cero celebridades, solo periodismo, solo las noticias».

Swisher le preguntó a Malone cómo cuadraba sus críticas a CNN con aparentemente dando a Fox News un pase para su propia cobertura de sesgada derecha, señalando Fox News ‘ $ 787.5 millones de pago para resolver una demanda de difamación presentada por Dominion Voting SystemsLo que alegó Fox News transmitió repetidamente y a sabiendas afirmaciones falsas sobre las acciones de la compañía de votación relacionadas con el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos 2020.

Malone dijo sobre Fox News: «No se mantienen a ser todos periodismo. Se mantienen a veces al periodismo, pero un Sean Hannity admite abiertamente que es muy parcial, lo cual es, y los diversos, llamémoslos cuasi-celebridades que tienen su hora aquí y la hora allí. Quiero decir, enfrenté, cuando tienes un comediante, Greg Gregfeld, obteniendo una gran audiencia y su puesto político, y su puesto político es … Sé, ¿es entretenimiento o es noticia?

Sobre Fox News, Malone agregó: «No intentan ser abrumadoramente objetivos. Intentan ser controvertidos y divertidos y mantener a una audiencia».

No es la primera vez que Malone se queja de lo que él percibe como el sesgo de izquierda de CNN. En su nueva memoria, «Born to Be Wired», publicado el 2 de septiembre por Simon & Schuster, escribe que CNN Today es «una sombra de lo que su fundador [Ted Turner] había imaginado «pero también dice que la red tiene» algunos de los mejores periodistas de Estados Unidos «.

En un Entrevista con el New York Times Publicado el 29 de agosto, Malone dijo que los periodistas de CNN «expresan sus opiniones demasiado en sus noticias» y que el jefe de descubrimiento de Warner Bros. David Zaslav ha sido «incapaz de tener ningún impacto significativo» para cambiar eso. «No pueden ayudarse a sí mismos», dijo Malone sobre los empleados de CNN. «Y así, lo que tienes es un servicio de noticias anti-Trump de izquierda».

Y en noviembre de 2021, mientras el acuerdo Discovery-Warnermedia estaba pendiente, Malone le dijo a CNBC que le gustaría que CNN «volviera al tipo de periodismo con el que comenzó, y en realidad tiene periodistas, lo que sería único y refrescante».

Un representante de CNN le dijo al Times en un comunicado que el CEO de CNN, Mark Thompson, «ha dejado en claro desde el primer día que cree en un CNN que es imparcial y sesgado a favor de los hechos en lugar de cualquier partido o interés político». Desde Thompson se unió a CNN en 2023«Nunca ha experimentado ningún intento de nadie dentro o conectado a la WBD para influir incorrectamente en el periodismo de CNN de ninguna manera», según el representante.

CNN está programado para formar parte de la compañía global de Discovery Centric TV cuando WBD se divide en dos, se espera que se complete un movimiento a mediados de 2026. Warner Bros., dirigido por Zaslav, comprenderá negocios de transmisión y estudios.

También jueves, Malone habló en un evento de Paley Media Council en Nueva YorkApareciendo junto a Zaslav, Barry Diller y el CEO de Liberty Global, Mike Fries. El «Cable Cowboy» habló sobre su nuevo libro, su historia en el gigante del cable Tele-Communication Inc., su vida y educación, y sus experiencias con Zaslav, Diller y Fries a lo largo de los años.

Escuche la entrevista de Malone en «On With Kara Swisher» de Vox Media: