CNN Hire Washington Post Fashioin Critic Rachel Tashjian

CNN Pita regularmente en los pasillos del gobierno, pero ahora se está preparando para dar un paseo por la pasarela.

Rachel TashjianMás recientemente, el crítico de moda del Washington Post, se unirá a CNN como reportero de estilo senior. Ella formará parte de un equipo bajo la supervisión de Choire Sicha, quien fue contratada en mayo para desarrollar un grupo de periodistas enfocados en las características a medida que el medio de comunicación prepara un nuevo producto digital que amplificará ciertos ritmos y temas que pueden no recibir tanta atención durante la línea de horario estelar de su operación de televisión slaghship. Tashjian informará a Fiona Sinclair Scott, editora global de CNN Style.

«Estoy absolutamente entusiasmado de que finalmente pueda trabajar con Rachel», dijo Sicha, en un comunicado. «Ella es una reportera brillante que también es perfectamente hilarante, perspicaz, curiosa y empática, ya sea que esté escribiendo sobre ahorcamiento o sobre Dior».

CNN ya ha comenzado a ejecutar anuncios Para un nuevo servicio de suscripción digital Eso promete otorgar acceso a «transmisión ilimitada y artículos, incluidas noticias globales 24/7, espectáculos y películas galardonados y más». Mark ThompsonCEO de CNN, ha articulado una estrategia de Mover la compañía de noticias más allá de su dependencia de la distribución de cable en nuevas arenas donde puede atraer a un conjunto más amplio de clientes que pagarán sus productos de diferentes maneras.

El alquiler de Tashjian tendrá cnn justing con otros medios de comunicación importantes como el New York Times y el Wall Street Journal que ve a la moda como un tema que vale la pena una cobertura más profunda, Tashjian también es el creador de consejos opulentos, un boletín «solo por invitación» que proporciona consejos de compras y estilo personal.

También ha trabajado como directora de noticias de moda en Harper’s Bazaar, y como la primera crítica de moda en GQ. Ella perfiló a los principales diseñadores, incluidos Miuccia Prada, Maria Grazia Chiuri de Dior y Nicolas Ghesquière de Louis Vuitton.

Tashjian asistió a la Universidad de Pensilvania y posee una licenciatura en inglés e historia del arte. Ella se basará en la Oficina de Nueva York de CNN.