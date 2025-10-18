CM Yogi extiende saludos a Dhanteras y ora por prosperidad y crecimiento







Ministro Principal de Uttar Pradesh Yogui Adityanath el sábado saludó cordialmente a la gente con motivo de Dhanteras, deseándoles felicidad, prosperidad y buena salud. Al enfatizar la importancia del festival al representar tanto el Dharma como el Artha en la eterna tradición hindú de la India, también señaló que Dhanteras marca el aniversario del nacimiento del Señor Dhanvantari. CM Yogi expresó su esperanza de que continúe el crecimiento económico en Uttar Pradesh.

Con motivo de Dhanteras, el Ministro Principal de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, expresó sus más sinceros deseos a la gente del estado, expresando esperanzas de felicidad, prosperidad y bienestar.

En una publicación en X, la Oficina del Ministro Principal de la UP escribió: «UPCM @myogiadityanath ha extendido sus más sinceras felicitaciones a la gente del estado por Dhanteras y ha deseado su felicidad y prosperidad. El Ministro Principal dijo que Dhanteras, en el Purushartha Chatushtaya de la eterna tradición hindú de la India, representa no sólo el Dharma sino también el Artha. Dhanteras también marca el nacimiento aniversario del Señor Dhanvantari, la deidad de la salud”.

#UPCM @myogiadityanath Si bien felicitó cordialmente a la gente del estado por Dhanteras, les deseó felicidad y prosperidad. El Ministro Principal dijo que Dhanteras es un símbolo de la religión, así como un significado en el Purushartha Chatushtya de la religión hindú Sanatan de la India. Dhanteras: Aniversario del nacimiento de Lord Dhanvantari, el dios de la salud…

La publicación agregaba además: «La felicidad y la prosperidad sólo se pueden lograr a través de una buena salud. Que Lord Dhanvantari traiga alegría y bienestar a toda la gente del estado. También deseo que Uttar Pradesh surja como el estado líder económicamente del país».

Portavoz del Lok Sabha Acerca de Birla También extendió los saludos de Dhantera y pidió a los ciudadanos que promuevan la prosperidad, la armonía y la protección del medio ambiente.

En su mensaje en X, Birla escribió: «Saludos cordiales a todos los conciudadanos por la auspiciosa llegada del festival Deepotsav, Dhanteras. Que las bendiciones de Maa Lakshmi llenen cada hogar de riqueza, prosperidad y resplandor. Con la gracia del Señor Dhanvantari, que todos permanezcan saludables y tengan una larga vida. Junto con el progreso personal, esforcémonos por hacer que nuestra nación sea eternamente gloriosa, protejamos el medio ambiente y promover la armonía social. Deseándoles a todos un Dhanteras auspicioso”.

Dhanteras marca el comienzo de Diwali y se observa en el decimotercer día lunar de Krishna Paksha (fase menguante) en el mes de Aaswayuja, según el calendario hindú Amaavasyanta Luni-Solar.

El día se considera muy auspicioso para las compras, especialmente de oro, plata y utensilios. Los devotos adoran al Señor Siddhi Vinayak (Ganesha), a la Diosa Mahalakshmi y al Señor Kuber, las deidades de la sabiduría, la riqueza y la prosperidad, respectivamente.

Lord Dhanvantari, también adorado en Dhanteras, es considerado el dios del Ayurveda y la salud. Se cree que impartió la ciencia de la medicina a la humanidad para ayudarla a librarse de las enfermedades.

El primer ministro Modi extiende sus saludos a Dhanteras y desea salud y prosperidad para todos

El primer ministro Narendra Modi saludó el sábado a la nación en Dhanteras, el festival que marca el comienzo de celebraciones de Diwali.

«Muchos deseos felices de Dhanteras para todos los miembros de mi familia en todo el país. En esta auspiciosa ocasión, les deseo a todos felicidad, buena fortuna y salud», dijo Modi en una publicación en hindi en X.

«Que Lord Dhanvantari derrame abundantes bendiciones sobre todos», añadió el Primer Ministro.

(Con entradas ANI)









