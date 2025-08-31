CM Sukhu revisa la situación de la inundación en Himachal Pradesh







El primer ministro de Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, revisó el domingo la situación en el estado y el daño causado por incesante lluvia y ordenó al secretario principal que acelere las operaciones de rescate y socorro.

Dijo que garantizar la seguridad de las personas sigue siendo la prioridad más importante del gobierno estatal, según un comunicado oficial.

Sukhu Realizó una encuesta aérea de las áreas afectadas por las inundaciones en los distritos de Chamba y Kangra el sábado. Estaba programado para visitar el distrito de Kullu el domingo, pero fue cancelado debido al mal tiempo y regresó a Shimla por carretera desde Chandigarh, según el comunicado.

Después de llegar a su residencia oficial, Oak, el CM mantuvo discusiones detalladas con el secretario principal, quien lo informó de la condición en las áreas afectadas por las inundaciones y las medidas de alivio que se llevan a cabo.

Sukhu dijo que el gobierno estatal está firmemente con todas las familias afectadas. También hizo un llamamiento al público para que siga estrictamente las consultas administrativas, permanezcan atentos y evite acercarse ríos y transmisiones, según el comunicado.

Dijo el departamento meteorológico ha emitido una alerta de lluvia pesada durante los próximos tres días y varias partes del estado actualmente están experimentando lluvias torrenciales. Instó a las personas a ejercer la mayor precaución y extender la cooperación para ayudar a los que están en peligro.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente