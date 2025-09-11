





El primer ministro Vishnu Deo Sai ha ordenado a los funcionarios que se aseguren de la devolución segura de turistas Del estado varado en Nepal a raíz de violentas protestas en la nación del Himalaya, dijo el jueves un funcionario del gobierno.

SAI dijo que su gobierno ha recibido información de que algunos turistas del estado se encuentran actualmente en Nepal, según un comunicado emitido el miércoles por la noche.

Su seguridad es nuestra máxima prioridad, y se han emitido instrucciones a los funcionarios preocupados para tomar medidas inmediatas para garantizar su rendimiento seguro, dijo.

Se están haciendo esfuerzos en coordinación con el Centro para su regreso seguro, dijo Sai.

Nuestro gobierno está totalmente comprometido a ayudar a todos los ciudadanos en este momento difícil, el CENTÍMETRO agregado.

Nepal se tambaleó bajo una grave crisis política el martes cuando el primer ministro KP Sharma Oli renunció frente a las protestas masivas, con los manifestantes que asaltan muchos edificios gubernamentales y establecieron el parlamento y las casas de varios líderes de alto perfil en llamas, un día después de 19 personas murieron en violencia.

Las protestas de la Generación Z dirigidas por los estudiantes que comenzaron contra una prohibición del gobierno en las redes sociales se expandieron a una campaña más amplia que refleja las crecientes críticas públicas de la dispensación de OLI y la élite política del país sobre supuesta corrupción y apatía hacia la gente común.

