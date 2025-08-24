CM Fadnavis ordena ofensas a los beneficiarios no elegibles de Ladki Bahin Yojana







Ministro Principal (CM) Devendra FadnavisAl dirigirse al público en Nagpur, dijo que el gobierno de Maharashtra detendrá los beneficios reclamados por algunas personas ilegalmente bajo el Ladki Bahin Yojana.

El CM de Maharashtra afirmó el domingo que «se está realizando una investigación en más de 26 lakh de personas que supuestamente reclaman los beneficios mensuales bajo el esquema», informó la agencia de noticias PTI.

CM Fadnavis, mientras se dirigía a los medios de comunicación, dijo que «los beneficios del esquema reclamado por algunas personas se detendrán ilegalmente», informó PTI.

Él dijo: «El Ladki bahin El esquema permite que solo dos mujeres por hogar entre las edades de 21 y 65 años reciban beneficios. Sin embargo, ha salido a la luz que más de dos mujeres de la misma familia, o aquellas fuera del grupo de edad, se han aprovechado del pago mensual de Rs 1.500 «.

El gobierno estatal también había ordenado una impulso de verificación a gran escala dirigida a más de 26 beneficiarios de lakh de los Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana en medio de sospechas de inelegibilidad y mal uso generalizado.

Maharashtra CM Fadnavis dirige a BMC a reparar baches

Con toda la región de Maharashtra enfrentando intensos hechizos de lluvia en los últimos días, el problema de los baches en Mumbai ha sido un problema importante entre los ciudadanos. El primer ministro (CM) Devendra Fadnavis ha intervenido en la crisis de bache de Mumbai, dirigiendo a la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) para acelerar los trabajos de reparación y garantizar un viaje más suave para los ciudadanos. Según los altos funcionarios del gobierno, Fadnavis habló con el comisionado de BMC Bhushan GagraniBuscando detalles sobre las condiciones de la carretera de la ciudad e instruyendo al cuerpo cívico que arregle los baches lo antes posible.

Mumbai ha registrado aproximadamente 8,000 quejas de bache este año, aunque no todos están bajo la jurisdicción del BMC. «Muchas quejas son repetitivas y pertenecen a las carreteras mantenidas por otras agencias», dijo un funcionario.

Con el BMC El jefe que se dirige a la situación, el comisionado Gagrani también ordenó a los funcionarios que llenen todos los baches, independientemente de si las carreteras pertenecen a BMC u otras autoridades. Uno de los funcionarios de BMC también dijo: «Al menos para este año, el BMC arreglará los baches incluso en las carreteras que no están bajo su control».

(Con entradas de PTI)





