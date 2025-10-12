CM Fadnavis elogia al CJI BR Gavai por fortalecer el sistema de prestación de justicia







El ministro principal de Maharashtra (CM), Devendra Fadnavis, elogió el domingo Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) BR Gavai, afirmando que su nombre será recordado en la historia judicial por “fortalecer el sistema de impartición de justicia”, informó la agencia de noticias ANI.

En su intervención en la ceremonia de presentación del libro de ‘La gran luminaria jurídica Dr. BR Ambedkar’ en Ratnagiri, Fadnavis destacó los cambios significativos en el marco judicial bajo la dirección del CJI Gavai.

«En estos días podemos ver que se han producido muchos cambios en el sistema judicial. Hablando del Tribunal Superior de Bombay, Las audiencias ahora se transmiten en vivo y hay videos de varios casos disponibles en YouTube. Esto ha hecho que la información valiosa sea más accesible al público. Se están realizando esfuerzos continuos para acelerar y mejorar aún más dichos sistemas. El nombre del juez Gavai será recordado en la historia judicial por su inmensa contribución para cerrar las brechas que existían dentro del sistema de justicia”, dijo el CM de Maharashtra.

También valoró los esfuerzos del CJI para mejorar la infraestructura, abordar cuestiones de personal y cubrir vacantes de jueces, informó la ANI.

«Ya sea en infraestructura, mano de obra o para cubrir vacantes de jueces, el ritmo al que se ha avanzado bajo su dirección es notable. Por eso su nombre quedará grabado en la historia», afirmó. CENTÍMETRO agregado.

Más temprano ese mismo día, tanto CJI Gavai como CM Fadnavis asistieron al evento de presentación del libro.

Durante su intervención, el CJI destacó que el Constitución redactado por el Dr. BR Ambedkar sirve como base de la unidad, integridad y fortaleza democrática de la India.

«Quiero decir que la Constitución que nos dio Babasaheb Ambedkar es la base misma sobre la que funciona nuestra nación hoy. Es gracias a la Constitución de Babasaheb que vemos a la India progresar en el camino del desarrollo. Nuestra nación permanece unida, ya sea en tiempos de guerra o de paz, e incluso durante emergencias internas, el país ha permanecido intacto», dijo CJI Gavai.

También comparó la Constitución de la India con la de los países vecinos, afirmando que la infraestructura judicial del país garantiza que la justicia llegue a las puertas de los litigantes, informó la ANI.

«Cuando nos comparamos con países vecinos como Nepal, Bangladesh o Sri Lanka, la diferencia entre sus situaciones y la nuestra se debe, en mi opinión, a la solidez de la Constitución india. Como bien dijo Babasaheb Ambedkar, hasta que se logre la democracia social y económica en este país, la democracia política no tiene significado real», afirmó.

El juez Gavai añadió que los esfuerzos actuales de la India para ampliar la infraestructura judicial y descentralizar el acceso a la justicia reflejan la visión de igualdad de Ambedkar.

«La forma en que estamos construyendo hoy la infraestructura judicial garantiza que la justicia llegue a las puertas de los litigantes. Por eso creemos en la descentralización y estamos estableciendo infraestructura judicial en todas las regiones», dijo el CJI Gavai.

