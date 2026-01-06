CM Fadnavis dice: «Nagpur será la mejor ciudad del país en 25 años»







Ministro Principal de Maharashtra Devendra Fadnavis El martes dijo que el gobierno del BJP transformó Nagpur en una ciudad moderna y planea convertirla en una de las mejores ciudades del país en el futuro.

En un mitin público previo a las elecciones del organismo local de Maharashtra, CM Fadnavis dijo que los partidos de oposición no tienen ninguna política ni fuerza para trabajar como el BJP.

Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis afirmó: «No hay necesidad de hablar sobre el tipo de desarrollo que ha tenido lugar en Nagpur porque está ante todos. El desarrollo que ha tenido lugar en Nagpur bajo el liderazgo del ministro de la Unión, Nitin Gadkari, en los últimos 10 años no se limita a las instalaciones básicas, sino que está avanzando en industrias, logística, TI y nuevas empresas», según PTI.

Citando un informe de una agencia internacional, Fadnavis También destacó que Nagpur se encuentra entre las primeras 5 ciudades del país y será la de más rápido desarrollo en la próxima década.

El Ministro Principal también añadió: «Hemos hecho de Nagpur una ciudad moderna y, con la bendición de la gente, la convertiremos en una de las mejores ciudades del país».

Saludando el desarrollo de Nagpur bajo el gobierno del BJPTambién afirmó que Nagpur se está desarrollando considerando las necesidades de los próximos 25 años.

Fadnavis enumera varias obras de desarrollo en Nagpur

Enumeró varias obras de desarrollo en Nagpur, incluidas carreteras, suministro de agua, metro, infraestructura, complejos deportivos, servicios de salud gubernamentales, instituciones educativas, turismo, la red Nagpur-Mumbai. Samruddhi Autopista y logística.

Devendra Fadnavisal dirigirse al público en el Borgaón área, dijo además que él, junto con Gadkari, creó un lakh de puestos de trabajo en el aeropuerto y centro de carga internacional multimodal de Nagpur (MIHAN) y en la Corporación de Desarrollo Industrial de Maharashtra (MIDC).

«El gobierno ha aportado una inversión de 2 rupias lakh crore, lo que creará otro lakh de puestos de trabajo», CM Fadnavis agregado.

Además, el BJP solicita votos debido a los trabajos de desarrollo que realiza, afirmó. Criticando a la oposición justo antes de las elecciones cívicas de Maharashtra, el Ministro PrincipalAgregó que los partidos de oposición no tienen visión ni fuerza para trabajar.

(Con aportes de PTI)





Fuente