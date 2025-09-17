CM Fadnavis dice: ‘Chhatrapati Sambhajinagar







Mientras elogiaba el enfoque del gobierno de Maharashtra hacia una economía más limpia y verde, el primer ministro Devendra Fadnavis dijo el miércoles Chhatrapati sambhajinagar se convertirá en el capital del vehículo eléctrico (EV) del país, ya que es un destino de inversión favorito.

Devendra Fadnavis, mientras hablaba en el Marathwada Mukti Sangram Memorial en Siddhartha Garden en Chhatrapati Sambhajinagar, se dirigió al Chhatrapati Sambhajinagar.

El 17 de septiembre marca el aniversario de la integración de Marathwada con India y la anexión del estado de Hyderabad, que estaba bajo la regla de Nizam, en la Unión de la India.

Primer Ministro Devendra FadnavisJunto con otros representantes públicos, desplegó la bandera nacional con motivo de la Marathwada Mukti Sangram Din en el monumento. También rindió homenaje a aquellos que establecieron sus vidas en la lucha por la libertad contra la regla de Nizam.

En el desarrollo industrial de la región, Fadnavis enfatizó que había mencionado anteriormente que Chhatrapati Sambhajinagar, Jalna y el corredor industrial de Delhi-Mumbai serán el próximo imán industrial de Maharashtra.

El primer ministro Fadnavis afirmó: «Hoy se está haciendo realidad. Chhatrapati Sambhajinagar puede llamarse un destino de inversión favorito. La inversión de Hyundai muestra que las empresas preferen ciudades como Chhatrapati Sambhajinagar. Chhatrapati Sambhajinagar será el capital del país ahora ahora citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras se dirigía a la fábrica de entrenadores de Latur, el primer ministro Devendra Fadnavis dijo que la fábrica comenzará pronto y empleará a unas 14,000 personas.

«También vamos a cumplir el sueño de la conectividad ferroviaria de Huevo a Ahilyanagar. La línea ferroviaria entre las dos estaciones se inaugurará hoy «, agregó el primer ministro, informó PTI.

Al abordar el desarrollo del estado, el CM afirmó además que el gobierno estatal seguirá trabajando para el desarrollo de Marathwada.

Señaló: «Este día no es solo un día de independencia para Marathwada, sino también un día para la» India unificada «. Estamos haciendo esfuerzos para el desarrollo de la región de Marathwada. Las fuertes lluvias tuvieron lugar en Marathwada (recientemente), lo que lleva a la muerte de algunos de nuestros hermanos y hermanas», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Mientras destaca la importancia del Marathwad La región en el estado, dijo el CM, «Marathwada es una región propensa a la sequía. Pero nuestro gobierno ha decidido hacer que la sequía nuestro pasado. Hemos traído agua del valle del río Krishna en Marathwada. En la segunda fase, el exceso de agua en Sangli y Kolhapur será traído aquí junto con 54 TMC del agua del agua del Ulhas River Valley, así por Pti.

(Con entradas de PTI)





Fuente