





Ministro Principal de Maharashtra Convertirse en fadnavis ha defendido la decisión del gobierno estatal de imponer un impuesto a las fábricas de azúcar, afirmando que la contribución provendrá de las ganancias del molino y no de las ganancias de los agricultores, informó el PTI.

En respuesta a las críticas recientes de los líderes de la oposición, CM Fadnavis aclaró que los fondos apoyarán los esfuerzos de ayuda para las áreas afectadas por las inundaciones en Marathwada.

Hablando en un evento de fábrica de azúcar el domingo, dijo: «Hay alrededor de 200 molinos en el estado. Un molino puede tener que contribuir alrededor de Rs 25 lakh al Fondo de Ayuda del Ministro Principal (CMRF). Estamos pidiendo esta cantidad de ganancias del molino, no de los agricultores», según el PTI.

La semana pasada, el gobierno estatal anunció un impuesto de Rs 10 por tonelada de caña de azúcar para el CMRF, y Rs 5 por tonelada para ayuda a los agricultores afectados por las inundaciones que condujeron a la reacción de varios líderes políticos, que afirman que coloca una carga injusta para los cultivadores.

CM Fadnavis desestimó estas afirmaciones como malas interpretaciones deliberadas.

«Algunas personas se han inclinado tan bajo que están retratando esto como el gobierno que toma dinero de los agricultores. La realidad es que las fábricas están contribuyendo de sus ganancias, y este dinero irá directamente a los agricultores afectados por las inundaciones en Marathwada», dijo, según el PTI.

También alegó que ciertas fábricas han sido atrapadas agricultores en tonelaje, y prometió tomar medidas.

El mismo día, el jefe de NCP (SP), Sharad Pawar, expresó su oposición, expresando sorpresa por la decisión.

«Me sorprende que el gobierno de Maharashtra haya decidido cobrar un impuesto adicional de los cultivadores de caña de azúcar. Espero que el gobierno reconsidera esta decisión», declaró Pawar, según el PTI.

Según los datos oficiales, el precio justo y remunerativo (FRP) para la temporada de caña de azúcar 2024-25 se ha fijado en Rs 3,550 por tonelada métrica con una tasa de recuperación base de 10.25 por ciento. Hasta ahora, alrededor de 200 fábricas de azúcar, 99 cooperativas y 101 privadas) tienen una caña aplastada por valor de 31.301 millones de rupias, con el 99.06 por ciento de los pagos de FRP ya realizados.

A pesar de las garantías del estado, varios líderes agrícolas, incluidos Raju Shetti, el Congreso MLC Satej Patil y NCP (SP) MLA Rohit Pawar, han criticado el impuesto, calificándolo de «injusto» y una «carga financiera» en el sector del azúcar, informó la agencia de noticias.

El estado gobierno Sostiene que la medida es esencial para brindar apoyo inmediato a las familias afectadas por las inundaciones en Marathwada, una de las regiones peor afectadas debido a las precipitaciones excesivas este año.

