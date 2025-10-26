CM Fadnavis critica a Rahul Gandhi por el caso de suicidio del médico de Satara







El ministro principal de Maharashtra (CM), Devendra Fadnavis, criticó el domingo al líder de la oposición de Lok Sabha, Rahul Gandhi, por calificar el presunto suicidio de un Médico de Satara un “asesinato institucionalizado” y acusó al Congreso de politizar el caso, informó la agencia de noticias ANI.

En declaraciones a los periodistas en Nagpur, CM Fadnavis dijo que el miembro del Parlamento (MP) del Congreso no había considerado todos los hechos antes de comentar en las redes sociales.

«Rahul Gandhi No sabe lo que publica. No toma la información completa. El caso es muy claro. El médico que se suicidó le ha escrito una nota en la mano, y eso ha ayudado en parte a resolver el caso. He dicho claramente que los acusados ​​no se salvarán, pero Rahul Gandhi y su partido están politizando un tema tan delicado», afirmó CM Fadnavis.

Hoy en día, Rahul Gandhi y los miembros de su partido no se olvidan de lograr avances políticos incluso en incidentes tan delicados, lo cual es muy desafortunado.

(Nagpur | 26-10-2025)

Gandhi había criticado anteriormente al gobierno de Mahayuti liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP) en Maharashtra, describiendo el suicidio del médico de Satara como un caso de «asesinato institucionalizado». En una publicación en X, dijo que la muerte del médico expone el rostro “inhumano e insensible” del gobierno del BJP.

Hartos de las violaciones y el acoso en Satara, Maharashtra, el suicidio del Dr. Sampada Munde es una tragedia que sacude la conciencia de cualquier sociedad civilizada. La hija de una prometedora doctora, que aspiraba a erradicar el dolor de los demás, se convirtió en víctima de tortura por parte del gobierno corrupto y los criminales del sistema… —Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 26 de octubre de 2025

El líder de Oposición Agregó que un médico prometedor, que aspiraba a aliviar el sufrimiento de los demás, fue víctima de “la persecución de criminales atrincherados en un sistema corrupto”.

El caso salió a la luz cuando una nota encontrada en la mano de la doctora, que fue descubierta muerta en Satara el viernes, nombraba a un oficial de policía y a otras dos personas, alegando que la habían obligado a dar un paso extremo mediante acoso físico y mental.

policía satara han arrestado a dos personas, el subinspector de policía Gopal Badne y un ingeniero de software, en relación con el caso. Se ha registrado un caso contra ellos por cargos de violación e instigación al suicidio. Badne también ha sido suspendido de su servicio.

Badne será presentado ante el tribunal, dijo el superintendente de policía de Satara, Tushar Doshi, y añadió que seguirían más procedimientos.

En declaraciones anteriores a ANI, Doshi dijo: «El acusado de fuga PSI Gopal Badne apareció en la comisaría de policía rural de Phaltan anoche. Lo presentaremos hoy ante el tribunal y llevaremos a cabo más procedimientos».

Anteriormente, en una reunión pública en Satara, CM Fadnavis negó cualquier participación de los líderes Mahayuti Ranjit Dada y Sachin Patil en el incidente, informó ANI.

Condoliándose por la muerte del médico, dijo: «A veces un incidente es muy desafortunado. Anteayer, nuestra hermana menor se suicidó aquí. Su muerte es muy triste. Incluso había escrito el motivo por el que se quitó la vida. La policía arrestó inmediatamente al acusado. Todos los hechos relacionados con el caso están saliendo a la luz. No nos quedaremos quietos hasta que se haga justicia a nuestra hermana pequeña».

También aseguró que no habría “ningún compromiso” en la investigación, informó la ANI.

«Pero en todos los asuntos, algunas personas intentan hacer política. Sin ningún motivo, los nombres de nuestro Ranjit Dada y Sachin Patil (MLA local) han sido vinculados. La gente de Maharastra conoce muy bien a Deva Bhu; Si hubiera habido la más mínima duda al respecto, habría cancelado este programa. En estos asuntos no miro el partido, no miro a la persona, ni miro la política… Este es el caso de nuestra hermana pequeña. No se hará ningún compromiso», añadió CM Fadnavis.

Mientras tanto, el CM adjunto de Maharashtra, Eknath Shinde, dijo que el gobierno llevará el asunto a un tribunal de vía rápida.

«Los acusados ​​han sido arrestados. El incidente es condenable y desafortunado. En este caso, ninguno de los acusados ​​será liberado, habrá un castigo muy severo y todo el asunto irá al tribunal de vía rápida», dijo Shinde a los periodistas.

Horas antes, el ministro de Maharashtra, Pankaja Gopinath Munde, se reunió con la familia del médico y les aseguró que se haría justicia.

«Después de conocer los detalles hoy, visité a la familia del fallecido, ofrecí mis condolencias y les aseguré mi apoyo. Hablaré del asunto con el Ministro Principal y confío en que se hará justicia», dijo Munde.

Necesita ayuda, aquí hay líneas de ayuda para la prevención del suicidio.

samaritanosBombay(Lunes a Viernes de 10 am a 4 pm): 84229-84527

ONG de conexión (De 10 a 20 h): 9922004305/9922001122

Snehi (De 10 a 22 horas): 9376804102

1 Vida: 7893078930

Asra: 9820466726

(Con entradas ANI)









