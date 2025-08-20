CM abre Pune Doble Deck Lampover







El tan esperado paso elevado de dos pisos en Savitribai Phule Pune University Junction fue inaugurado el miércoles por la noche por Primer Ministro Devendra Fadnavis.

El paso elevado, construido para proporcionar una solución a largo plazo a la congestión de tráfico pesado en el área concurrida y el tramo de la carretera Ganeshkhind, se abrió formalmente para el movimiento vehicular después de la ceremonia.

Hablando en la ocasión, el comisionado de la Autoridad de Desarrollo de la Región Metropolitana de Pune (PMRDA), el Dr. Yogesh Mhase, dijo que el movimiento de tráfico de Aundh a Shivajinagar ahora será más suave ya que se ha abierto un brazo del paso elevado para su uso. Se espera que las rampas restantes hacia Baner y Pashan se completen en octubre de 2025.

El paso elevado integrado de dos niveles ha sido diseñado no solo para descongestionar el área, sino también para mejorar la conectividad general en el corredor. El alcance del proyecto, a un costo estimado de R277 millones de rupias, también incluyó ampliar la carretera Ganeshkhind hasta 45 metros entre Pune Universidad y la Facultad de Agricultura (RBI Stretch) bajo el Plan de Desarrollo de la Corporación Municipal de Pune.

Los funcionarios de PMRDA informaron que el trabajo de construcción comenzó en agosto de 2022 después de que el diseño recibió aprobaciones del Comité Ejecutivo, Pune Municipal Corporation y PMRDA. Anteriormente, se demolieron dos pasos de paso de un solo carril en agosto de 2020 con la aprobación del gobierno estatal para dar paso a este proyecto. Se ha instalado una viga de acero de 55 metros de largo en la unión para garantizar un flujo de tráfico suave.

El proyecto de paso elevado está integrado con la próxima línea Metro 3 (Hinjewadi-Shivajinagar), que tiene 23.20 km de largo y 88.51 por ciento completa. La estación de metro No. 19 en University Chowk está en construcción, y una escalera dedicada conectará la estación con las carreteras Aundh, Baner y Pashan.

Con la inauguración, miles de viajeros Se espera que se beneficien a diario, reduciendo significativamente el tiempo de viaje y aliviar el tráfico gruñidos en uno de los cruces más concurridos de Pune.

Características clave-

Longitud total- 1.7 km

Aundh -shivaJinagar (estiramiento abierto) – 1.3 km

Ancho: 9.5 metros (carretera de 3 carriles)

Excursos entre pilares: 28

Costo del proyecto: Rs 277 millones de rupias





