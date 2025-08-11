Club rico indonesio en Barcelona sacrificado

VIVA – Barcelona Pareciendo loco en el partido de pretemporada titulado Joan Gamper 2025 Trophy. Competir en el estadio Johan Cruyff, Wib del lunes por la mañana, 11 de agosto de 2025, Blaugrana mató al equipo invitado italiano, Comocon una puntuación de deslizamiento de tierra de 5-0.

El dominio del Barcelona se ha visto desde el comienzo de la pelea. En el minuto 21, Fermin López abrió la ventaja a través de un disparo preciso en la esquina superior derecha del gol de Como. Sin detenerse allí, Fermin nuevamente grabó su nombre en el marcador en el minuto 35 a través de una patada horizontal desde fuera del cuadro de penalización.

Tres minutos después, fue el turno de Rprinha para brillar. Recibir un pase maduro de Marcus RashfordEl extremo brasileño rompió con éxito el gol de Como con uno medido en el minuto 38.

Hacia el medio tiempo, Lamine Yamal agregó el sufrimiento de Como. El talentoso joven delantero anotó los cuatro goles del Barça a través de la finalización de rango corto frente al gol.

Barcelona casi amplió la ventaja al final de la primera mitad. Rashford tuvo una oportunidad de oro después de recibir un cebo innovador de Yamal y pasó con éxito al portero. Sin embargo, el asentamiento final de Rashford se desvió delgada en el lado derecho del objetivo de Como. Este momento fue inmediatamente viral en las redes sociales porque muchos no esperaban que el ex delantero del Manchester United no logró obtener goles fáciles.

El puntaje 4-0 duró hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, Barcelona no relajó la presión. En el minuto 49, Yamal nuevamente mostró su nitidez. A través del pie izquierdo, anotó su segundo gol y trajo a Barcelona 5-0 por delante.

No hubo objetivos adicionales hasta que sonó el largo silbato. Barcelona cerró el partido con una victoria convincente y tenía derecho al trofeo Joan Gamper 2025