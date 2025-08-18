Club de desayuno, fiesta en la casa, ojos muy abiertos

El Criterio Colección anunció una alineación diversa de noviembre en 4K UHD y Blu-ray, incluidas las restauraciones del drama adolescente de John Hughes «El club de desayuno«Reginald Hudlin’s Hip-Hop Comedy»Casa domiciliaria«Y la película final de Stanley Kubrick»Ojos muy parciales. » La lista también presenta el documental de Werner Herzog «Burden of Dreams», el melodrama mexicano de Luis Buñuel «Cél», la épica de la aviación de Howard Hughes «Hell’s Angels» y una importante caja de eclipse dedicada al trabajo temprano de Abbas Kiarostami.

«The Breakfast Club» (1985) de Hughes definió una generación de películas de secundaria con su mezcla de angustia, comedia y camaradería poco probable entre cinco estudiantes en la detención del sábado. La nueva edición presenta una restauración 4K, entrevistas con Molly Ringwald y Ally Sheedy, comentarios de Anthony Michael Hall y Judd Nelson, y casi una hora de escenas eliminadas y extendidas.

«Eyes Wide Shut» de Kubrick, protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, recibe un lanzamiento 4K de la versión internacional. La edición incluye entrevistas con el director de fotografía Larry Smith y la archivista de Kubrick Georgina Orgill, material de archivo con Christiane Kubrick y documentales que exploran los proyectos y el legado inacabados del director.

El debut de Hudlin en 1990 «House Party» hace su criterio de reverencia, mostrando su lugar en la cultura hip-hop de principios de los 90 con una restauración aprobada por el director y nuevas conversaciones con el elenco y la tripulación. Los extras incluyen al estudiante original de 1983 de Hudlin, sin el mismo nombre del mismo nombre, una reunión con Kid ‘n Play y coprotagonistas Tisha Campbell y AJ Johnson, y una discusión en video con Scholar Racquel Gates.

La obsesión de Herzog con tirar de un vapor de 320 toneladas sobre una montaña en «Fitzcarraldo» está crónica en el documental de Les Blank en 1982 «Burden of Dreams», que llega en una nueva restauración supervisada por el cineasta Harrod Blank. Los suplementos incluyen el corto «Werner Herzog de Herzog, come su zapato» y diarios de producción de Blank and Collaborator Maureen Gosling.

«Cél» de Buñuel, un melodrama surrealista de 1953 sobre los celos, la paranoia y la represión, se le presenta una restauración supervisada por el hijo del director de fotografía Gabriel Figueroa. Las características de bonificación incluyen una apreciación de Guillermo del Toro y entrevistas de archivo con Buñuel.

El drama de aviación de 1930 de Hughes «Hell’s Angels» regresa en una nueva restauración 4K de la versión de Magnascope Road-Show, destacando sus secuencias aéreas y con la actuación de estrella de Jean Harlow. El lanzamiento incluye entrevistas, tomas y apreciaciones críticas.

La etiqueta de Eclipse se expande en noviembre con «Abbas Kiarostami: primeros cortos y características», compilando 20 obras de 1970 a 1989. La colección rastrea los comienzos de Kiarostami en el Instituto de Teherán para el desarrollo intelectual de los niños y adultos jóvenes, incluidos los primeros shorts «Breley» y «Breaktime» y las características «Experiencia» «,» The Traveler «y» Homework «Homework».

Todos los títulos se lanzarán durante todo noviembre en 4K UHD y Blu-ray.