Cloudburst, los deslizamientos de tierra llegaron a Uttarakhand; 4 muertos, muchas familias temían enterradas







Al menos cuatro personas perdieron la vida y tres son reportados como desaparecidos después de fuertes lluvias y múltiples nubes de nubes provocaron devastadores deslizamientos de tierra en varios distritos de Uttarakhand El viernes temprano, declararon funcionarios del estado montañoso. La calamidad ha dejado entre 30 y 40 familias atrapadas bajo escombros, con extensos daños a casas e infraestructura, informó PTI.

Los Chamoli, Rudraprayag, Tehri y Bageshwar han estado entre los distritos más afectados.

Según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Uttarakhand (USDMA), las lluvias torrenciales durante la noche dañaron varias casas en el área de Pausari Gram Panchayat bajo el bloque Kapkot del distrito de Bageshwar. Dos personas fueron asesinadas y otras tres desaparecieron. Hasta ahora se han recuperado dos cuerpos, informó PTI.

En el pueblo de Mopata, el distrito de Chamoli, una casa y una vaquera fueron enterrados bajo escombros deslizantes, matando a una pareja e hiriendo a otra persona, informó el director de desarrollo Abhishek Tripathi.

En el área de Basukedaar de Rudraprayag, la lluvia continua y los deslizamientos de tierra han afectado severamente a más de media docena de pueblos. El USDMA informó que 30-40 familias pueden estar atrapadas bajo escombros y aguas de inundación en la aldea de Taljaman.

El Superintendente de Policía de Rudraprayag, Akshay Prahlad Konde, dijo: «Hay información sobre cuatro lugareños y ya que muchos nepalíes quedan atrapados bajo escombros en el área de Chenagad. Con el camino roto en 7-8 lugares, los equipos de rescate enfrentan dificultades para llegar al lugar».

Una casa ha sido dañada en el pueblo de Syur, y un automóvil estacionado en la carretera fue arrastrado en el deslizamiento de tierra. Los barrancos en ambos lados de Badeth, Bagaddhar y Taljamani se desbordan.

Ministro Principal Pushkar Singh Dhami, En una publicación sobre X, declaró: «Se han recibido noticias tristes sobre algunas familias varadas debido a que los escombros caen a raíz de los burbujas de nubes en Badeth Dungar bajo el área de Tehsil Basukedaar del distrito de Rudraprayag y el área de Dewal del distrito de Chamoli».

«El trabajo de alivio y rescate está sucediendo en pie de guerra de la administración local, estoy constantemente en contacto con los funcionarios a este respecto, he hablado con el secretario de desastre y los magistrados de distrito y he dado instrucciones necesarias para una realización efectiva de las operaciones de rescate», dijo, y agregó: «rezo a Baba Kedar por la seguridad de todos».

El primer ministro Realizó una videoconferencia con los respectivos magistrados de distrito y les indicó que aceleren las operaciones de ayuda y rescate. Los equipos de NDRF, SDRF, DDRF y la policía de ingresos han sido desplegados en las áreas afectadas.

En la región de Budha Kedar del distrito de Tehri, los nubes han destruido cobertizos y templos de ganado. En la aldea de Genwali del área de Ghansali, los deslizamientos de tierra golpearon un baño y el patio de una casa.

El muro de seguridad construido por el departamento de riego después del desastre del año pasado también se eliminó debido al fuerte flujo de escombros. Lluvia continua ha llevado a ríos como Balganga, Dharmganga y Bhilangana que fluyen por encima de los niveles de peligro, causando pánico entre los residentes.

Los cultivos locales tampoco se han salvado. Kirti Singh Rana, ex jefe de la aldea de Genwali, dijo que los campos de papa han sido enterrados bajo los escombros. Afortunadamente, no ha habido un informe de pérdida de vidas en esta área.

El Alaknanda, sus afluentes y el río Mandakini se están hinchando debido a una lluvia implacable. La policía ha estado haciendo anuncios para alertar a las personas que viven en riberías.

La carretera nacional de Badrinath permanece bloqueada en varios lugares en Chamoli-Nandprayag, Kameda, Bhanerpani, Pagalnala, Jilasoo, Gulabkoti y Chatwapipal. En Rudraprayag, la carretera está cerrada en Sirobgadh, mientras que la carretera Kedarnath está bloqueada en cuatro ubicaciones entre Banswara (Syalsaur) y Kund a Chopta.

La administración dijo que los esfuerzos están en curso para despejar las carreteras, y se ha aconsejado a los peregrinos que verifiquen las actualizaciones de viajes y las condiciones de la carretera antes de continuar en sus viajes.

El Departamento de Meteorológica de la India (IMD) ha emitido una alerta roja para una fuerte lluvia muy fuerte en Bageshwar, Chamoli, Dehradun y Rudraprayag durante las próximas 24 horas, informó PTI. También se ha emitido una alerta de naranja para Champawat, Haridwar, Pithoragarh, Udham Singh Nagar y Uttarkashi.

Uttarakhand continúa tambaleándose bajo una serie de desastres naturales este monzón. Una devastadora inundación repentina en el río Kheer Ganga el 5 de agosto eliminó la mitad de Dharali, un detenido clave en la ruta a Gangotri. Varios hoteles y casas de familia fueron destruidos. El área cercana de Harsil, hogar de un campamento del ejército, también se vio gravemente afectado, lo que dio a las víctimas apenas tiempo para escapar.

Según los datos oficiales, 69 personas desaparecieron en ese incidente, incluido nueve personal del ejército, 25 nacionales nepalíes, 13 de BiharSeis de Uttar Pradesh, ocho de Dharali, cinco de las áreas cercanas de Uttarkashi, dos de Tehri y una de Rajasthan.

