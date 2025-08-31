Clippers HC Tyronn Lue llama a los jugadores ‘llorando’ al jugar más juegos

Tyronn Lue hizo su postura al jugar más juegos muy claras. Tanto es así que el entrenador en jefe de Los Ángeles Clippers no se contuvo contra los jugadores quejándose de ello.

Lue fue recientemente en un episodio del 28 de agosto del podcast de Shannon Sharpe, «Club Shay Shay». Sabía cómo era para los jugadores estar en la NBA porque era uno mismo. Jugó en la liga de 1998 a 2009, representando a siete equipos a lo largo de sus 11 años de carrera. El ex guardia incluso ganó dos títulos durante sus primeros años con el equipo de Los Angeles Lakers que destacó a Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Ahora un entrenador en jefe, Lue comparó cómo los equipos organizaron sus prácticas en ese momento y notó lo diferente que es ahora Debido a que los jugadores cuidan de sus cuerpos de manera más diferente.

«Cuando llegué a la liga por primera vez, juegas un juego, al día siguiente, tienes una hora y media, una práctica de dos horas. Grabado. Estás en vivo. Contacto, cuerpo en el cuerpo, mejorando todos los días. Ahora, el juego, la práctica al día siguiente será un tutorial. No tendrás ningún contacto, los muchachos no van a toda velocidad a toda velocidad. 30-40 minutos. [They’re like]»Acabo de tener un juego anoche». Es una gran diferencia ”, agregó Lue.

La gestión de la carga ha sido un tema candente en la NBA moderna, ya que los jugadores son más cautelosos para evitar lesiones. Para Lue, ve que algunos jugadores se quejan de jugar más juegos cuando fue todo lo contrario durante su carrera como jugador.

«Cuando venía, los muchachos querían jugar más minutos, siempre lloraban por no jugar minutos. Ahora los muchachos lloran por jugar demasiados minutos», dijo Lue.

Tu lue: «Cuando venía, los chicos lloraron por no jugar suficientes minutos. Ahora los chicos lloran por jugar» 😳 (a través de @Clbshadshai) pic.twitter.com/ocbgupyqwm – Legion Hoops (@legionhoops) 29 de agosto de 2025

Lo que se avecina para Tyronn Lue, Clippers

Tyronn Lue dejó claramente su postura sobre el tema. Es importante que los jugadores jueguen tantos juegos como sea posible para que sus cuerpos se adapten a la carga de trabajo y estén listos para los playoffs.

Lue ha tenido éxito a lo largo de su carrera como entrenador en jefe desde que comenzó a mediados de la temporada 2015-16 con los Cleveland Cavaliers. Entrenando al trío estrella de LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love, los ayudó a llegar a la montaña de manera histórica después de vencer a los Golden State Warriors en siete juegos durante las finales de la NBA de 2016.

Ahora con los Clippers después de unirse a la organización en 2020, jugó un papel sólido en mantener al equipo estable como contendiente de playoffs. Incluso los llevó al primer puesto de las Finales de la Conferencia en la historia de la franquicia durante la postemporada de 2021, ya que a dos victorias de las Finales de la NBA antes de perder ante los Phoenix Suns en seis juegos.

Lue tiene la oportunidad de regresar a las Finales de la NBA por primera vez desde 2018, su segundo año con los Cavaliers. Cuenta con una lista veterana de los Clippers con las estrellas Kawhi Leonard y James Harden con los jugadores experimentados Bradley Beal, Brook López y Chris Paul.

Los Clippers pueden ser una gran amenaza en la próxima temporada si todo va bien. Para Lue, agregaría un gran logro a su exitoso currículum de entrenamiento.