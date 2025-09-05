Cliente de Pertamina Patra Niaga Paman, Guardar promoción Comprar BUBER hasta RP. 20 mil con mypertamina

VIVA – Felices noticias para clientes leales Pertamina! En el marco del día nacional del cliente, Pertamina patra niaga dar promoción Día especial del cliente Guardar RP500 por litro para la compra de Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 o Pertamax con un ahorro total puede ser de hasta RP. 20,000.

Esta promoción es válida del 5 al 7 de septiembre de 2025 a las 06.00-18.00 WIB en las estaciones de gas Pertamina que se han integrado con la aplicación Mypertamina. El método es fácil, solo complete el combustible al menos RP. 25,000, y pague usando la aplicación Mypertamina, pueden obtener inmediatamente un descuento de precio. (máximo 40 litros o ahorro total de hasta Rp 20,000).

No solo eso, para los usuarios de vehículos diesel, a partir del 6 de septiembre de 2025, también hay una promoción de ahorro de RP300 por litro para la compra de Pertamina Dex utilizando la aplicación Mypertamina. Esta promoción es válida todos los días durante todo septiembre.

Otras buenas noticias, los clientes de Gas Bright también pueden disfrutar de una promoción de ahorro de recarga o recarga. Para la compra de 5.5 kg o 12 kg de gas brillante en la estación de servicio de Pertamina o una salida oficial de gas brillante con una transacción mínima de RP90,000 utilizando el método de pago de Mypertamina Linkaja, los clientes tienen la oportunidad de obtener reembolso hasta RP. 25,000.

Además de proporcionar beneficios directos con la compra promocional de BBM y GLP, esta también es una forma de aprecio de Pertamina Patra Niaga por todos los clientes leales que siempre confían sus necesidades de energía para pertamina. Con Mypertamina, las transacciones se vuelven más prácticas al tiempo que proporcionan muchos beneficios adicionales.

«Esta promoción es una forma de agradecimiento Pertamina Patra Niaga para clientes leales. Con suerte, a través de la aplicación Mypertamina, podemos continuar presentando conveniencia y beneficios para todos los clientes leales de Pertamina», dijo ACTING. Pertamina Patra Niaga Secretario corporativo, Roberth MV Dumatubun.

La comunidad puede verificar la lista de estaciones de servicio que se han integrado con la aplicación mypertamina en mypertamina.id/spbu.

Para obtener más información relacionada con las promociones, el público puede descargar la aplicación mypertamina, acceder al sitio web mypertamina.id, seguir las redes sociales @mypertamina y @pertaminapatraniaga, o comunicarse con Pertamina Call Center 135.