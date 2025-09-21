Clemson de la peor comienza en más de 20 años

El Clemson Tigers Tuve la oportunidad de comenzar a cambiar su temporada en casa el sábado, pero la desperdició.

Estuvieron bajados 24-7 en la primera mitad hasta la naranja de Syracuse antes de perder más tarde por 13, 34-21. La pérdida cayó a los Tigres a 1-3, que es su peor comienzo de temporada desde 2004. Es el peor comienzo en la era de Dabo Swinney.

Esta pérdida se produce después de que Swinney estuvo molesta durante su conferencia de prensa el martes, diciéndole a los medios que Clemson puede «enviarme en mi camino» si están cansados ​​de ganar.

«Si Clemson está cansado de ganar, pueden enviar a mí en mi forma,» Swinney dijo. «Pero voy a ir a otro lugar y al entrenador. No voy a ir a la playa. Demonios, tengo 55 años. Tengo un largo forma ir.»

Swinney ha sido el entrenador en jefe en Clemson durante las últimas 18 temporadas y ha compilado un récord general de 181-49. Ha guiado el programa a dos títulos nacionales y siete literas de playoffs de fútbol americano universitario, pero esos números no aumentarán este año.

Tiene mucho trabajo que hacer si quiere cambiar la temporada del programa.

El escritor de fútbol americano universitario golpea a Dabo Swinney después de la derrota ante Syracuse

Brad Crawford de CBS Sports desgarró al entrenador en jefe de Clemson, Dabo Swinney, luego de la pérdida del programa contra Syracuse.

«Ningún entrenador en el fútbol universitario está haciendo menos con más de Dabo Swinney esta temporada. Solo un desastre en todos los sentidos de la palabra para un equipo Top 5 de pretemporada con un par de rondas tempranas «, Crawford tuiteó.

Este era un equipo de Clemson que tenía expectativas altas en el cielo en la temporada y no se acercará a conocerlos. Numerosos expertos en fútbol universitario hicieron que el programa de Swinney ganara el ACC y hiciera una carrera profunda en el PCC.

Clemson ganó el ACC el año pasado después de vencer a SMU en el juego del campeonato ACC, pero perdió por 14 contra Texas en la primera ronda del CFP.

Con respecto a las estadísticas sobre el fútbol de Clemson, surge el sábado

Según Matt Connolly de PennLive.comLa pérdida de Clemson contra Syracuse el sábado fue la cuarta derrota consecutiva del programa ante una escuela Power Four. Clemson también ha perdido seis de sus últimos nueve juegos para Power Four Schools.

Clemson tiene 3-6 en sus últimos 9 juegos contra los equipos de Power 4 y ha perdido 4 consecutivos. – Matt Connolly (@mattconnolly___) 20 de septiembre de 2025

Esto es muy diferente a Clemson bajo Swinney, y una señal de que algo podría estar mal con el programa.

Depende de Swinney resolverlo, o de lo contrario la escuela podría decidir separarse de él después de que termine la temporada 2025. Tiene una compra de $ 60 millones este año.

Lo siguiente para los Tigres es una cita con los Tar Heels de Carolina del Norte el 4 de octubre. Será una batalla entre Swinney y Bill Belichick, el último de los cuales también ha decepcionado este año. Los Tar Heels son solo 2-2 en cuatro juegos después de perder ante los Caballeros de la UCF el sábado.

Todavía no se ha anunciado un momento de inicio para los tacones Tigers-Tar.