¡CLBK es común en el fútbol!

Jacarta – Asesor del Semen Padang FC, Otra rosadaurgente PSSI para no avergonzarse de regresar a Shin Tae-yong (STY) como entrenador Selección Nacional de Indonesia.

Andre hizo esta declaración después de que PSSI lo despidiera oficialmente. Patricio Kluivert tras su fracaso en conseguir que la plantilla de Garuda se clasificara para el Mundial de 2026.

El político de Sumatra Occidental también considera que la decisión del PSSI de despedir a Kluivert fue el paso correcto. Dijo que en el PSSI había diferencias de opinión entre los que todavía querían conservar a Kluivert y los que presionaban por un cambio de entrenador.

«Gracias a Dios, hoy Patrick Kluivert fue finalmente despedido. Agradecemos al señor Erick Thohir y a su personal por haber dado este paso firme», afirmó André Rosiade en el programa. Novedades Indonesia esta noche en tvOneJueves 16 de octubre de 2025.



Patrick Kluivert, ex entrenador de la selección de Indonesia Foto : Instagram/Patrick Kluivert

Sin embargo, detrás de este sentimiento de alivio, Andre destacó una cosa importante: no hay un nuevo entrenador para dirigir la selección de Indonesia. Teniendo en cuenta que la jornada FIFA de noviembre de 2025 está a la vuelta de la esquina, cree que el PSSI debe encontrar inmediatamente un sustituto para que los preparativos del equipo no se vean interrumpidos.

Andre sugirió que PSSI elija un entrenador que comprenda la cultura y el carácter de los jugadores indonesios. Según él, a un entrenador así le resultará más fácil adaptarse y mejorar el rendimiento de la selección nacional.

«Necesitamos entrenadores que conozcan la cultura indonesia, el carácter de nuestros jugadores y nuestra cultura de juego. Entrenadores que estén dispuestos a trabajar duro», subrayó.

Con base en estos criterios, Andre también sugirió que PSSI considere CLBK con Shin Tae-yong, quien una vez entrenó a la selección nacional de Indonesia en el período 2019-2024.

«Propongo que hagamos el CLBK con el entrenador Shin Tae-yong. En el fútbol, ​​el CLBK es normal. Muchos países lo hacen», dijo André.



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong Foto : Federación de Fútbol de Myanmar Facebook

Puso el ejemplo de Arabia Saudita, cuyo entrenador fue despedido pero luego reelegido y logró que su equipo se clasificara para el Mundial.

«Así que CLBK es algo común en el fútbol», añadió.

Además, Andre también reveló que la mayor parte del Comité Ejecutivo (Exco) del PSSI supuestamente apoyó el regreso de Shin Tae-yong a la presidencia de entrenador de la Selección Nacional de Indonesia.

«Escuché que la mayoría del PSSI Exco estuvo de acuerdo en que el entrenador Shin sería devuelto. Aunque por supuesto todavía hay quienes no están de acuerdo, la mayoría está de acuerdo», dijo.