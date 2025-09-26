Clayton Kershaw celebra la temporada final como campeón de la NL West

El Dodgers de Los Ángeles‘Win el jueves envió a Clayton Kershaw como campeón, de la Liga Nacional Oeste, si nada más.

El zurdo superestrella, que anunció el jueves pasado que la temporada 2025 sería la última en las mayores, celebró el título de la décima División de él y los Dodgers en los últimos 13 años con una victoria de 8-0 sobre el Diamondbacks de Arizona en Chase Field.

Kerhsaw, por supuesto, ha sido parte de dos equipos de campeonato de la Serie Mundial, y cuatro equipos que ganaron el banderín de la Liga Nacional, durante su carrera futura del Salón de la Fama de 18 temporadas.

Clayton Kershaw ‘no quería gafas’ para spray de champán de celebración

Kershaw perdió la camisa, se puso un sombrero de campeones del oeste de la Liga Nacional, iluminó un cigarro y se deleitó con su celebración del título 14 de la División sobre su legendaria carrera de los Dodgers.

Sin embargo, cuando el reportero de Sportsnet Los Ángeles Dave Vassegh trató de darle a Kershaw su camisa de vestuario de NL West Champions de regreso, Vassegh la había estado usando en la cabeza mientras protección contra la llovía de la cerveza y el champán, Kershaw la rechazó.

«No, no quiero que mi camisa regrese», dijo Kershaw a Vassegh. «No quiero gafas, no quiero una camisa. ¡Apenas quiero pantalones, Dave!»

Cuando se le preguntó sobre qué significaba la temporada, y cerrándola ganando la carrera más dura que Padres de San DiegoKershaw lo empapó todo, literalmente.

«No obtienes esto muy a menudo en tu vida», dijo Kershaw cuando miembro del equipo arrojó latas de Budweiser sobre su cabeza. «Tienes que celebrar cada momento. Así que celebrar algo que ha sido muy difícil para nosotros es especial, y esto es algo especial. Así que vamos a celebrarlo».

Luego, el jugador de cuadro de los Dodgers, Max Muncy, vertió una botella de champán sobre la cabeza de Kershaw.

«Todavía hace frío. Todavía hace frío», dijo Kershaw. «Pero sigue siendo la mejor sensación del mundo, y voy a disfrutar cada segundo».

2025 NL West Championship ‘significa más’ para Clayton Kershaw

Aunque los Dodgers lo han hecho una y otra vez durante el mandato de Kershaw en Los Ángeles, asegurar la división este año fue especialmente especial para el legendario lanzador.

«Este significa más, porque esta es la última vez para hacerlo», dijo Kershaw. «Es lo mejor».

Kershaw ha sido uno de los competidores más feroces en todo el béisbol, una gran razón por la que tiene un MVP, tres premios Cy Young y es un 11 veces All-Star. Sin embargo, ha tenido un profundo impacto en los compañeros de equipo nuevos y antiguos ”.

«No puedo decir suficientes cosas buenas sobre el tipo», dijo Blake Snell, quien anteriormente se enfrentó a los Dodgers de Kershaw con el Rayos de la bahía de Tampa en la Serie Mundial en 2020 antes de lanzar para los Padres y el rival Gigantes de San Francisco. «Me va a enseñar como [celebrating] está hecho y vamos a seguir ganando «.

A pesar de que colgará su guante y tacos cada vez que termine la temporada en el próximo mes, Kershaw espera que no termine demasiado pronto.

«Me encanta este equipo», dijo Kershaw. «Me encanta cada segundo».