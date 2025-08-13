Clayton Davis recuerda su tiempo con Tramell Tillman: variedad diaria

En el último episodio del podcast «Daily Variety», Clayton Davis se une al coeditor en jefe Cynthia Littleton para romper la historia de portada de esta semana que pinta un retrato vívido de «Ruptura» estrella Tramell Tillman en un punto de inflexión de su carrera.

Davis recordó el momento en que conoció a Tillman en un centro de la ciudad en la ciudad de Nueva York. Los dos se conectaron durante una larga entrevista sobre Tillman’s Craft como actor, su infancia, actuando frente a Tom Cruise y lo que significa que podría hacer de Emmy History como el primer hombre negro en ganar un Emmy por apoyar al actor de drama para su trabajo en la serie «Severance» muy alta de Apple TV+.

«Era natural frente a la cámara», dice Davis. «Britt Lower, su coprotagonista de ‘Severance’, lo comparó con una orquesta en mi pieza. Es porque él puede hacer cualquier cosa. Probablemente sea una de las personas más múltiples que creo que he conocido. Es un alma buena y amable, y eso a veces es difícil de encontrar en este negocio».

Tillman consiguió su papel ruptura como Seth Milchick en la serie Appletv+, «Severance», que recibió su primera nominación al Emmy por actor de apoyo sobresaliente en una serie dramática.

A pesar de ser bastante nuevo en la industria, su pasión por el negocio ha atraído la atención de los jugadores clave de Hollywood.

«El tipo realmente exuda la pasión por el negocio», continúa Davis. «Se preocupa por su oficio. Quiere mejorar. Lo que me encantó tanto de él es que aún no sabe lo bueno que es. Esa es una de esas cualidades entrañables».

El episodio también presenta a Marc Malkin, Variedad Editor senior de cultura y eventos, detallando su conversación con Bob Odenkirk y Sharon Stone acerca de «Nadie 2« en el estreno del lunes por la noche.

La secuela del «Nobody» de 2021 se centra en el personaje asesino de Odenkirk, Hutch Mansell, se enfrenta frente a la piedra, un jefe del crimen malvado, después de cruzar inesperadamente los senderos mientras Hutch está de vacaciones en un parque acuático con su familia.

En la alfombra roja, Odenkirk le dijo a Malkin que envió una nota a Stone pidiéndole que interpretara al villano después de que se conocieron por primera vez en los Globos de Oro.

«Necesitábamos un gran villano, una gran presencia, una gran personalidad», dijo Odenkirk. «Me preguntaba si Sharon estaría dispuesto a ser tan grande. Y ella dijo que sí. Se podría ver lo que hace. Ella es propietaria del tercer acto por completo».

Mientras tanto, Stone dijo que se inspiró en problemas del mundo real con su papel. «No estoy muy contento con lo que sale de las redes sociales. Quería retratar eso, la crueldad, la falta de cualquier tipo de cuidado o sentido de responsabilidad». Ella explicó. «No hay empatía».

Stone también reveló que comienza a disparar la temporada 3 de la serie dramática de HBO «Euphoria» en unas pocas semanas. Stone le dice a Malkin que está «agradecida de ser parte de un espectáculo» realmente importante «. El drama arenoso de adolescentes y adultos jóvenes que luchan contra la adicción y las luchas interpersonales es difícil de ver, admite el nominado al Oscar, que

Finalmente, Littleton ofrece un tutorial sobre Variedad Superlativos Slanguage Boffo, Whammo y Socko.

Escuche la variedad diaria en iHeartPodcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcasts.