Claudio, NTT, los jóvenes fueron presuntamente torturados por una serie de policía durante dos horas en la estación de policía

NTT, VIVA – Un joven llamado Claudius Aprilianus Sot (23), residente del distrito de Pitak, Rembrbong, Manggarai Regency, NTT, sufrió un destino trágico después de ser sospechoso de ser víctima de la persecución de un grupo de oficiales de policía en la Policía Regional de Manggari. Este incidente ocurrió en el Centro de Servicio de Policía Integrado (SPKT) el sábado temprano en la mañana, 7 de septiembre de 2025, alrededor de las 3:00 a.m.

Leer también: La madre de Raffi Ahmad fue tratada para usar la manguera en la nariz, los internautas: definitivamente pensó que su hijo



En la actualidad, Claudio todavía está en tratamiento intensivo en el Hospital Regional Ruteng. Su rostro parecía hinchado, la sangre continuó fluyendo de la nariz y otras partes del cuerpo, como la espalda y las costillas llenas de contusiones. Los resultados de los exámenes médicos incluso revelaron una lesión grave.

«Esto es solo una raya X, el oficial dijo que había una grieta de la mandíbula superior y que había un vaso sanguíneo roto alrededor de la nariz, por lo que la víctima todavía estaba sangrando», dijo la hermana de la víctima que lo acompañó en la sala de tratamiento. Agregó que los resultados de la tomografía computarizada habían salido y solo serían entregadas al médico para un examen más detallado.

Leer también: La propuesta de Ahmad Dhani de la Cámara de Representantes de la Ley Anti Flexing



Este incidente comenzó cuando Claudio con tres de sus colegas, Angelo, Rian y Faldus, estaban comprando fideos instantáneos cerca de casa. Sin embargo, en el medio del camino fueron interceptados por un hombre borracho que de repente desafió a pelear en una intersección cerca de la oficina de la corte.

Leer también: El mensaje de Prabowo a los cuadros de Gerindra: ¡No se flexionen, es inútil!



«Primero en el cruce de la corte, la persona de repente vino a montar una motocicleta y luego desafió el duelo. Pero no entendimos a qué se refería mientras no teníamos problemas», dijo Claudius cuando se encontró en el barrio de Melati el lunes 8 de septiembre de 2025.

En breve, una patrulla llegó a la ubicación. Debido al pánico, se escaparon. Desafortunadamente, solo Claudio fue arrestado por la policía. Afirmó ser tratado con dureza desde el comienzo del arresto.

«Aproximadamente siete minutos llegó el auto de la policía. Mis amigos y yo habíamos escapado, pero la policía que patrulló y fui arrestado, me pusieron para caer y pisotearon y luego subimos a la patrulla a la estación de policía», continuó.

Después de ser llevado a la estación de policía regional de Manggarai, el sufrimiento de Claudio se convirtió cada vez más. Él dijo, varias personas, incluido el hombre que anteriormente lo había enfrentado, participaron en la persecución dentro de la estación de policía.

«Cinco o seis de ellos se turnaron para golpear, patear, pisear el interrogatorio. La acusación fue como si nos golpeara a pesar de que salimos de la casa para comprar fideos. Pero obligaron a confesar que sí mientras golpeaban. Fui torturado de 3 a 5 am», explicó Claudio.

Como resultado de la persecución, se desmayó y solo se dio cuenta unas horas más tarde cuando otro policía lo llevó al hospital.

Las familias que acaban de recibir noticias del oficial médico inmediatamente fueron al hospital, luego continuaron a la estación de policía para hacer un informe oficial.

«A las 11 del mediodía, la familia descubrió que el oficial médico llamó. La víctima le pidió al oficial médico que se contactara. Mientras el teléfono celular estaba detenido con la policía. Después de recibir las noticias, estábamos ocupados en el hospital después de eso a la estación de policía», dijo Bertolomeus, primo de la víctima.

El informe se registró con el número: LP/B/232/IX/2025/Spkt/Res Manggarai/Polda NTT, recibido por el brigadier Florianus Stefandi Uban de la Unidad de Spkt de la Policía Manggarai.

«Al ver esta condición, inmediatamente tomamos la iniciativa de hacer un informe a la estación de policía regional de Manggarai. Y obtuvimos información que llevó a cabo la persecución era una serie de miembros sin escrúpulos de la Policía Regional de Manggarai y ocurrieron en la sala Spkt de la Policía Manggarai», agregó Bertolomeus.

Como familia, exigen justicia. «¿Por qué nuestros hermanos menores perseguían así? La condición de su condición es así», dijo con una cara triste.

El jefe de policía de Manggarai, AKBP Hendri Syaputra, confirmó la existencia de informes relacionados con la presunta persecución. Afirmó que su partido estaba realizando más investigaciones.

«Hemos examinado a varios testigos sospechosos de estar involucrados en este caso. Más tarde, si hay un desarrollo, transmitiremos», dijo brevemente. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)