



El jugador argentino del equipo nacional U-20 se sometió a un período de préstamo en Bay Arena, Leverkusen con una duración del contrato durante una temporada.

«Claudio Echeverri es técnicamente talentoso, un jugador enérgico muy dinámico entre la línea de defensa del oponente, donde representa una amenaza», fue citado el director deportivo de Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, desde el sitio web oficial del club.

Más tarde, el jugador con una altura de 1.70 metros usará la camiseta número 9 en Bayer Leverkusen.

Este es el segundo período de préstamo del jugador apodado «El Diablo» siempre que fuera contratado por Manchester City.

Echeverri importado en enero de 2024 por Manchester City desde River Plate tuvo un período de préstamo de un año con la placa del río.

Echeverri, quien se unió a los ciudadanos a principios de 2025, todavía no obtuvo el lugar principal en el equipo del equipo Pep Guardiola.

«Esto es fantástico para mí dar el siguiente paso con Leverkusen ahora en la Bundesliga y la Liga de Campeones», dijo Echeverri.

Se espera que la presencia de Echeverri pueda aumentar la creatividad del centro del campo desde el equipo de atención Erik Ten Hag Después de ser dejado por el creador en el centro del campo, Florian Wirtz, que ancló a Liverpool en el mercado de transferencias este verano. (Hormiga)

