Clasificación después de que Persebaya resista a Malut, United mueve a Persija y Persib, Bajul Ijo gana 2-1

Surabaya, EN VIVO – La competencia en la cima de la Superliga de Indonesia 2025-2026 es cada vez más intensa. Persebaya terminó la clasificación contra Malut United experimentó cambios importantes luego de que Bajul Ijo ganara 2-1 en el partido que se disputó en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el sábado 10 de enero de 2026 por la tarde.

Este resultado hizo que Malut United no aprovechara la oportunidad de superar a Persib Bandung y Persija Jakarta. Por otro lado, Persebaya sigue manteniendo la regularidad y sigue animando la batalla por las posiciones de élite en la clasificación.

Jugando ante su propia afición, Persebaya pareció presionar desde los primeros minutos. La alta intensidad del partido inmediatamente dificultó las cosas para el Malut United, que llegó con grandes ambiciones de llevarse a casa todos los puntos de Surabaya.

paulo Gali Freitas aparecer como diferenciador. El delantero de Persebaya marcó dos goles en la primera parte, en el minuto 14 y 37, respectivamente. Una ventaja de 2-0 permitió a Bajul Ijo controlar el transcurso del partido hasta el descanso.

Malut United sólo dio una respuesta significativa en la segunda mitad. El gol de Ciro Alves en el minuto 61 reavivó las esperanzas visitantes de sumar puntos. Después de este gol, el ritmo del partido aumentó y la presión sobre la defensa de Persebaya se hizo más intensa.

Sin embargo, la disciplina de la línea defensiva de Persebaya y su eficacia para reducir los ataques hicieron que Malut United no lograra marcar goles adicionales. Hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 2-1 a favor de los locales.

Estos tres puntos adicionales supusieron la tercera victoria consecutiva del Persebaya en la Superliga esta temporada. Estos resultados mantienen su posición segura en la parte media superior de la tabla, mientras mantienen la distancia con los equipos que están por encima de ellos.

Por otro lado, Malut United tuvo que conformarse con quedarse estancado en el cuarto lugar de la clasificación con 34 puntos en 17 partidos. Ahora están un punto detrás de Persib Bandung y Persija Jakarta, quienes tienen 35 puntos y están programados para enfrentarse en el próximo partido.

Finaliza la clasificación provisional de la Superliga de Indonesia Persebaya contra Malut United

Borneo FC Samarinda: jugó 17, ganó 12, empató 1, perdió 4, diferencia de goles 15, puntos 37 Persija Jakarta: jugó 16, ganó 11, empató 2, perdió 3, diferencia de goles 19, puntos 35 Persib Bandung: jugó 16, ganó 11, empató 2, perdió 3, diferencia de goles 15, puntos 35 Malut United FC: jugó 17, ganó 10, empató 4, perdió 3, diferencia de goles 14, puntos 34 Persita Tangerang: jugó 17, ganó 9, empató 4, perdió 4, diferencia de goles 10, puntos 31 Persebaya Surabaya: Jugó 17, ganó 7, empató 7, perdió 3, diferencia de goles 8, puntos 28 Bali United FC: jugó 17, ganó 7, empató 6, perdió 4, diferencia de goles 4, puntos 27 8. PSIM Yogyakarta: jugó 16, ganó 7, empató 6, perdió 3, diferencia de goles 2, puntos 27 Bhayangkara Presisi Lampung FC: jugó 16, ganó 6, empató 4, perdió 6, diferencia de goles menos 1, puntos 22 PSM Makassar: jugó 17, ganó 4, empató 7, perdió 6, diferencia de goles 2, puntos 19 Persik Kediri: jugó 16, ganó 5, empató 4, perdió 7, diferencia de goles menos 6, puntos 19 Arema FC: jugó 16, ganó 4, empató 6, perdió 6, diferencia de goles menos 1, puntos 18 Madura United FC: jugó 16, ganó 4, empató 5, perdió 7, diferencia de goles menos 3, puntos 17 Dewa United Banten FC: jugó 16, ganó 5, empató 2, perdió 9, diferencia de goles menos 7, puntos 17 PSBS Biak: jugó 16, ganó 3, empató 4, perdió 9, diferencia de goles menos 21, puntos 13 Semen Padang FC: jugó 16, ganó 3, empató 1, perdió 12, diferencia de goles menos 15, puntos 10 Persijap Jepara: jugó 16, ganó 2, empató 3, perdió 11, diferencia de goles menos 16, puntos 9 Persis Solo: jugó 16, ganó 1, empató 4, perdió 11, diferencia de goles menos 19, puntos 7