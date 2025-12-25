Clasificación de niveles de los Medias Rojas en el punto medio de la temporada baja

Mientras los días se acercan al inicio de enero de 2026, el Medias Rojas de Boston han tenido una temporada baja muy ocupada. En total, han realizado 10 intercambios y han visto una gran cantidad de prospectos, principalmente lanzadores, canjeados por talentos de nivel MLB. Entre sonny grisJohan Oviedo, y recientemente Willson ContrerasLos Medias Rojas buscan dar un paso en 2026.

Dicho esto, ¿dónde se comparan con el resto de Grandes Ligas? Además, ¿dónde encajan, por niveles, dentro del panorama del béisbol a medida que diciembre comienza a llegar a su fin? Chad Jennings de El Atlético publicó recientemente una lista escalonada de dónde se encuentran los equipos en sus movimientos a mitad de camino de la temporada baja. Entre “sumar agresivamente” y “medidas a medias”, ¿dónde están los Medias Rojas?

Los Medias Rojas están “cambiando las cosas”

Los Medias Rojas, según la clasificación de niveles de Jennings, se encuentran en el segundo nivel «Shaking It Up», entre otros equipos, incluido el Mets de Nueva York, Bravos de Atlanta, Rangers de Texasy el Piratas de Pittsburgh. Si bien la mayoría de los movimientos de temporada baja han sido cambios, las incorporaciones de Gray, Oviedo y Contreras han remodelado la rotación y la alineación del equipo. Agregar un jonrón de 20-25 al bateador derecho de Contreras ayuda a una alineación que necesitaba algo de pop del lado derecho, debido al fuerte grupo de bateadores zurdos. Las incorporaciones de lanzadores le dan a los Medias Rojas una mejora en una rotación que está decidiendo quién seguirá al as. Ganchillo Garrett.

Se mencionó que todavía están esperando por su gran fichaje como agente libre y todavía están en la mezcla para volver a contratar al tercera base. Alex Bregman. Jen McCaffrey mencionó en los últimos días que los Medias Rojas han estado en comunicación con el campamento de Bregman. Cuando le preguntó al director de béisbol Craig Breslow en las reuniones de invierno, mencionó que «todavía está ahí y es un tipo que puede encajar particularmente bien en nuestra plantilla». Se sabe que los Medias Rojas quieren agregar dos bates a su alineación.

La cuestión es, sin embargo, ¿se considera a Bregman uno de los dos bateadores? ¿O es él la guinda del pastel, junto con dichos murciélagos? Si Bregman no vuelve a firmar, los Medias Rojas podrían estar considerando postularse marcelo mayer en tercera base, acompañando Historia de Trevor en el lado izquierdo del cuadro. Además, ¿eso empuja a los Medias Rojas a contratar a un jugador de cuadro o canjear a uno de sus jardineros?

Decisiones, Decisiones…

Una de las últimas líneas que mencionó Jennings fue la posibilidad de cambiar a un jardinero por otro lanzador o jugador de cuadro. Los nombres que se han mencionado fueron Jarren Durán y Wilyer Abreu como jugadores que podrían ser movidos por un lanzador o un jugador de cuadro. Los Medias Rojas han sido vinculados a Diamondbacks de Arizona‘segunda base Ketel Marte durante las últimas semanas. Las cosas se han desacelerado porque podría haber un problema con lo que los D-Backs están pidiendo en un intercambio por Marte.

Otro jugador que ha sido vinculado a posibles rumores de cambio es el lanzador de Kansas City. Cole Ragans. Solo inició 13 juegos en 2025 debido a una distensión del manguito rotador izquierdo, que lo colocó en la reserva de lesionados de 60 días. Terminó la temporada con récord de 3-3, efectividad de 4.67 y 98 ponches en 61.2 entradas. Será interesante ver si surge algún movimiento para Ragans, quien podría ubicarse en el puesto número 2 o 3 entre Crochet y Gray.

Un nombre que ha surgido en las discusiones sobre agencia libre es el del ex Azulejos de Toronto segunda base bo bichette. Bichette ha manifestado recientemente que está dispuesto a pasar a la segunda base, luego de jugar cinco partidos en esa posición en la Serie Mundial. El problema es que los Azulejos lo quieren de regreso y buscan pagarle más de lo que los Medias Rojas se sentirían cómodos. Además, los años podrían ser más de lo que Breslow querrá alcanzar en un posible acuerdo. De cualquier manera, hay algunas decisiones que tomar para los Medias Rojas.

En general, se les considera una franquicia de Nivel 2 que está revolucionando las cosas de cara a la temporada 2026. Todavía queda un montón de temporada baja, pero será algo digno de observar mientras los Medias Rojas buscan llegar a la postemporada nuevamente por segundo año consecutivo.