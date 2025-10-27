Clasificación de LaLiga después de que el Real Madrid venciera al Barcelona en el Clásico

Madrid. VIVA – real madrid logró someter Barcelona con marcador de 2-1 en un acalorado duelo El clásico que se celebró en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta victoria es un resultado muy importante para los blancos en la competición por lo más alto LaLiga temporada 2025/2026.

Lea también: Revelado, el motivo del revuelo en el partido Real Madrid vs Barcelona



Los tres puntos adicionales sitúan al Real Madrid firmemente en lo más alto de la clasificación con 27 puntos en 10 partidos. El equipo de Xabi Alonso suma nueve victorias y hasta el momento sólo ha perdido una vez. Esta impresionante actuación pone de relieve su ambición de ganar el título esta temporada.

Por otro lado, esta derrota significó que el Barcelona tuvo que estar dispuesto a quedarse atrapado en el segundo lugar de la clasificación con una colección de 22 puntos. Una diferencia de cinco puntos con su eterno rival es sin duda una presión adicional para los blaugrana, teniendo en cuenta que la competición aún es larga y cada punto es muy valioso en la lucha por el título.

Lea también: Xabi Alonso dijo que Vinicius estaba furioso cuando le sustituyeron



Mientras tanto, el Villarreal ocupa el tercer lugar con 18 puntos, seguido por el Espanyol que acumuló la misma cantidad de puntos pero perdió por diferencia de goles. Atlético de Madrid y Real Betis ocupan la quinta y sexta posición respectivamente para completar la competición por los seis primeros.

Los resultados del Clásico también cambiaron la constelación de la máxima categoría de LaLiga. El Real Madrid está cada vez más confiado en el sólido desempeño que está mostrando, mientras que el Barcelona necesita recuperarse inmediatamente para no quedarse más atrás en la búsqueda de trofeos.

Lea también: Derrotado por el Real Madrid, el Barcelona mantiene la calma: aún quedan 28 partidos



Sin duda, la competición aún es larga y la rivalidad entre los dos gigantes españoles seguirá intensificándose hasta el final de la temporada.

Clasificación de LaLiga