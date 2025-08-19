Clase interna Batch 1 éxito Impresión 230 Talento digital Futuro

VIVA – PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (Telkom) se graduó oficialmente de 230 participantes Pasante de clase digista El primer lote, un programa de aprendizaje basado en el proyecto diseñado para imprimir talentos digital El futuro de Indonesia. No solo al confirmar la primera graduación por lotes, este momento también es un evento acogedor para 200 participantes en el tercer lote seleccionados entre más de 8,700 registrantes.

Leer también: El 80 aniversario de la República de Indonesia: Telkom fortalece el papel de MISMES con un pueblo unido, soberano y próspero, Indonesia



Todos los primeros participantes por lotes y el tercer lote fueron estudiantes de varias universidades de Indonesia. El segundo lote seguido de nuevos graduados aún está en curso.

La clase interna es una manifestación tangible del compromiso de sostenibilidad de Telkom en el desarrollo de talentos digitales a través de ecosistemas de aprendizaje que conectan el mundo del campus y la industria. Llevando el tema «más que clase, más que pasante», este programa se convierte en una incubadora de carrera que prepara a los estudiantes para estar listos para trabajar, listos para desarrollar y listo para liderar.

Leer también: El paso estratégico de Telkom para aumentar la cuota de mercado B2B TIC en Indonesia



Durante seis meses, los primeros participantes por lotes participaron en 96 proyectos reales en 40 puestos estratégicos. Además de la experiencia técnica, también obtienen suministros de habilidades difíciles, como inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, solución B2B, así como sesiones de tutoría, coaching profesional y auto -desarrollo con el mejor talento y el experto en TelkomGroup.

«La clase interna interna es el compromiso de Telkom de preparar una generación digital que no solo está lista para el trabajo, sino que también está lista para desarrollar y liderar. Creemos que construir una tubería de talento no es suficiente solo por selección, sino que debe estar acompañado de asistencia, desarrollo y conectividad a largo plazo», dijo el director de gestión de capital humano Henry Christiaami.

Leer también: Telkom mueve a 50 empleados como voluntarios para la preservación de los pastos marinos en la isla de Pari



Los primeros participantes por lotes provenían de 62 universidades en 12 provincias con antecedentes multidisciplinarios. Su mejor desempeño se aprecia a través de premios como un rendimiento sobresaliente, excelencia de habilidades difíciles y dioco -IICon.

Como parte del Sistema de Gestión de Talento Telkom, los alumnos del programa están conectados al Sistema de Gestión de Relaciones de Candidatos (CRMS) que permite el seguimiento del potencial y el desarrollo sostenible. Los mejores participantes ingresaron al clúster de talento «alto en bote» y tuvieron la oportunidad de obtener una beca de capacitación o certificación.

Uno de los íconos, la princesa Naura Ra’fah de la Universidad de Indonesia, calificó este programa como una experiencia que cambió su perspectiva sobre el mundo del trabajo:

«Aprendí a ser parte de una solución real en el mundo industrial, no solo una teoría. Este programa abre nuevos caminos, uniéndonos con mentores extraordinarios y desafíos reales», dijo Putri.

Telkom también alienta a los ex alumnos a continuar trabajando a través del Dicistar Club, una comunidad exclusiva de ex alumnos como red profesional y espacio de contribución en el ecosistema digital nacional. En el campus, el ícono del ícono DOTAR actúa como embajador de la juventud, reviviendo la comunidad de aprendizaje a través de 10 capítulos en universidades conocidas como ITB, UI, UGM, ITS, Telkom University, Binus, Airlangga University y otros.

El programa Dicistar es parte de la gran estrategia de Telkom para construir los talentos digitales de Indonesia de manera sostenible. Se puede acceder a más información a través de Instagram @LivingIntelkom y el sitio oficial www.digistartelkom.id o carreras.telkom.co.id.