"Claramente un ataque terrorista": El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la explosión en Delhi







El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el miércoles (hora local) la explosión que tuvo lugar en Delhi el lunes por la tarde se trató «claramente» de un «ataque terrorista». Elogió el profesionalismo del país en el manejo de la investigación. Rubio hizo estas declaraciones mientras respondía a una pregunta de los medios sobre la India declarando la explosión en Delhi el lunes como un «incidente terrorista».

«Los indios deben ser elogiados. Han sido muy mesurados, cautelosos y muy profesionales en la forma en que llevan a cabo esta investigación. Esa investigación continúa. Claramente fue un ataque terrorista. Era un automóvil cargado con materiales altamente explosivos que detonó y mató a muchas personas».

Añadió: «Creo que están haciendo un muy buen trabajo al llevar a cabo una investigación y creo que cuando tengan datos, los divulgarán». El Secretario de Estado de Estados Unidos compartió que habló con Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar sobre la explosión. Rubio afirmó que si bien Estados Unidos se ofreció a ayudar, India es «muy capaz» de manejar la investigación y no necesita ayuda.

«Somos conscientes del potencial que tiene y hoy hablamos un poco de ello, del potencial que tiene para convertirse en algo más amplio. Vamos a esperar a ver qué revela la investigación. Hemos ofrecido ayudar pero creo que son muy capaces en estas investigaciones. No necesitan nuestra ayuda y están haciendo un buen trabajo», dijo.

EAM Jaishankar y el Secretario Rubio se reunieron al margen de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del G7 en Niágara, Canadá. Durante su conversación, Rubio expresó sus condolencias por las vidas perdidas en la reciente explosión de Delhi. La reunión también cubrió las relaciones bilaterales junto con los acontecimientos globales.

Tras la explosión cerca del icónico Fuerte Rojo, en la investigación preliminar surgió un vínculo con una «red terrorista de cuello blanco», y las agencias de investigación encontraron vínculos del incidente terrorista con las organizaciones con sede en Pakistán Jaish-e-Mohammad (JeM) y Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGH).

La red, en la que presuntamente participaban médicos y clérigos, fue desmantelada tras una serie de operaciones coordinadas entre el 19 de octubre y el 10 de noviembre de 2025, que dieron lugar a la recuperación de 2.921 kilogramos de explosivos y numerosas detenciones. El miércoles, el Gabinete de la Uniónpresidido por el primer ministro Narendra Modi, expresó su profundo dolor por la pérdida de vidas en el incidente terrorista que implicó la explosión de un coche cerca del Fuerte Rojo de Delhi el lunes por la tarde.

El Gabinete ordenó que la investigación del incidente terrorista se lleve a cabo con la máxima urgencia y profesionalismo para que los perpetradores y sus colaboradores sean llevados ante la justicia. La resolución dice que el país ha sido testigo de un atroz incidente terrorista, perpetrado por fuerzas antinacionales, a través de la explosión de un automóvil cerca del Fuerte Rojo en la noche del 10 de noviembre. La explosión provocó múltiples muertes y causó heridas a varias otras personas.

«El Gabinete ordena que la investigación del incidente se lleve a cabo con la máxima urgencia y profesionalismo para que los perpetradores, sus colaboradores y sus patrocinadores sean identificados y llevados ante la justicia sin demora», añadió. El Agencia Nacional de Investigación está llevando a cabo investigaciones sobre el caso de la explosión en Delhi.

