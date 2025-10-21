Clara Shinta insinúa divorcio tras 2 meses de matrimonio, figura de Alexander Assad

VIVA – Noticias sobre Clara Shinta Al parecer, los lectores captaron la insinuación de divorcio después de dos meses de matrimonio. Este artículo ha logrado estar entre los más populares, especialmente en el canal Showbiz. Clara Shinta reveló que también se destacó el motivo del divorcio.

Lea también: No es de extrañar que quiera separarse, Clara Shinta revela cómo es ser la esposa de Alexander Assad



Sin mencionar la figura. Alejandro AssadEl marido de Clara Shinta, de quien se rumoreaba que se iba a divorciar después de estar casados ​​durante 2 meses. Para leerlo en una sola página, aquí tienes un resumen de la lista de las noticias más populares del canal VIVA Showbiz, en la edición del martes 21 de octubre de 2025 de Round Up. ¡Puaj, desplázate!

Después de solo 2 meses de matrimonio, Clara Shinta insinúa divorcio: la separación de casas ha ocurrido varias veces

Lea también: Lista de datos sobre la relación entre Clara Shinta y Alexander Assad, de quienes se rumoreaba que se estaban divorciando después de estar casados ​​durante 2 meses.





Clara Shinta. Foto : Instagram @clarashintareal

Llegaron noticias desagradables de la celebridad de Instagram Clara Shinta. A través de publicaciones en sus redes sociales personales, Clara reveló que su familia con Muhammad Alexander Assad estaba al borde de la separación.

Lea también: Clara Shinta revela el motivo del divorcio a pesar de que solo lleva 2 meses casada, resulta que fue por una foto de su ex



La boda, que se acaba de celebrar el 30 de agosto de 2025 en el Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, aparentemente está comenzando a resquebrajarse debido a problemas pasados ​​​​no resueltos. En su carga, Clara escribió en un tono lleno de honestidad y tristeza.

Leer más aquí.

Clara Shinta revela el motivo del divorcio a pesar de que solo lleva 2 meses casada, resulta que fue por una foto de su ex



Clara Shinta. Foto : Instagram @clarashintareal

La familia de la celebridad de Instagram Clara Shinta y su esposo, Muhammad Alexander Assad, está al borde del abismo. Después de sólo dos meses de matrimonio, se informó que la pareja se estaba separando.

A través de una publicación en Instagram, Clara reveló honestamente la causa de la crisis en su hogar, que aparentemente comenzó con un asunto trivial: una foto de su ex.

Leer más aquí.

La figura de Alexander Assad, el marido de Clara Shinta, de quien se rumoreaba que se divorciaría tras 2 meses de matrimonio



La figura de Alexander Assad, el marido de Clara Shinta Foto : Captura de pantalla de Instagram @i_am_lexa

La familia de la pareja de celebridades Clara Shinta y Muhammad Alexander Assad se encuentra actualmente en el centro de atención del público. Luego de dos meses de matrimonio, se informa que los dos se han separado de sus hogares y enfrentan serias pruebas en su relación.

Entonces, ¿quién es Muhammad Alejandro Assad? Resumido por VIVA el martes 21 de octubre de 2025, la siguiente es la figura de Alexander Assad, el marido de Clara Shinta, de quien se rumorea que se divorciará después de 2 meses de matrimonio.

Leer más aquí.

Increíble Warung Kang Mus’Matón retirado‘¡Acosada por verdaderos matones, la policía revela los hechos reales! Aparentemente porque…