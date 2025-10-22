Clara Shinta admite que no borró las fotos de su ex, su marido mencionó el asunto

Jacarta – Familiar Clara Shinta y su marido, Muhammad Alexander Assad o conocido como Lxa, parecen estar cada vez más calientes. Después de que anteriormente Clara abrió su voz sobre la costumbre de su marido de elegir irse a casa de sus padres cada vez que discutían, ahora es el turno de Lxa de robar la atención a través de sus publicaciones en las redes sociales.

A través de Instagram Story, Lxa volvió a compartir una cita de la cuenta @parentingbijaksana que aborda los peligros de la infidelidad. Esta publicación de repente se convirtió en el centro de atención porque se consideró que tenía un significado implícito con respecto a la condición de su hogar que estaba siendo afectada por el problema de las grietas. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Evita la infidelidad, agradece la pareja», reza una cita subida nuevamente por Lxa, citada el miércoles 22 de octubre de 2025.

La cosa no termina ahí, esta cita también resalta el impacto negativo de la infidelidad que puede destruir varios aspectos de la vida de una persona.

«Porque a bastantes personas les han destruido sus negocios o sus vidas como resultado de una aventura», continúa la cita.

Anteriormente, Lxa también compartió cargas con matices religiosos de la cuenta @tausiyahku_ que tocaron el destino y los planes de Dios.

«Si algo no sale como quieres, significa que estás haciendo lo que Alá quiere. Créeme, el plan de Alá es mejor que el tuyo», decía la cita subida por Lxa.

En otra carga, también escribió un mensaje reflexivo sobre el poder de la oración y el destino.

«El destino pertenece a Alá, la oración nos pertenece a nosotros. A veces Alá está dispuesto a cambiar nuestro destino sólo por nuestras oraciones. Así que pide y reza a Alá», continúa la cita.

Sin embargo, aún no se sabe si la subida de Lxa tiene relación directa con su conflicto doméstico con Clara Shinta. Hasta ahora no ha dado ninguna aclaración sobre la afirmación de su esposa de que acudía a menudo a casa de sus padres cada vez que se producía una discusión.

Anteriormente, Clara había revelado que uno de los orígenes de su pelea se debió a que ella se olvidó de borrar fotos con su exnovio, algo que se decía que era parte del compromiso previo a la boda.