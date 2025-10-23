Clara Shinta admite que las publicaciones sobre asuntos domésticos son sólo un código para su marido: estoy orgullosa de contactarlo

VIVA – Cargas de celebridades Clara Shinta Lo que se volvió viral sobre la crisis en su hogar resultó ser que no se trataba de una historia sobre el deseo de separarse, sino más bien de un código sutil para lograr que su marido la contactara primero. Así lo reveló directamente Clara al conversar con Denny Sumargo en su canal de YouTube.

Como se sabe, antes del matrimonio de Clara Shinta y su marido, Alejandro Assadque se celebró grandiosamente el 30 de agosto de 2025 en el Ritz Carlton Pacific Place Yakarta, actualmente se ve afectado por el problema de las grietas, a pesar de que solo llevan dos meses casados. En una subida anterior en Instagram, Clara reveló que sus problemas domésticos comenzaron por algo trivial, sobre una foto de su ex. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Alexander Assad y Clara Shinta Foto : Instagram/clarashintareal

«¿Sabes por qué hablé de esto en Instagram? Porque era demasiado orgullosa para contactarlo. Pensé que si le disparaba usando mi estado, él lo vería y se comunicaría conmigo», dijo Clara, citada el jueves 23 de octubre de 2025.

Clara admitió que sus acciones surgieron de emociones momentáneas y de una mala comunicación con su marido, Alexander Assad. Por eso decidió hacer una publicación que se volvió viral en las redes sociales.

«Así que por un momento se volvió emotivo», dijo brevemente.

Anteriormente, Clara escribió sobre su hogar, que según ella era difícil de mantener. Según él, muchos pequeños problemas se acumulan debido a la mala comunicación, así como al ego elevado. También admitió que había retrasado la eliminación de fotos de su ex, a pesar de que previamente había prometido hacerlo con su marido.

«Antes de casarnos, él y yo hicimos un acuerdo para borrar fotos de los ex del otro, él las borró pero yo no, porque mi carpeta de fotos tenía alrededor de 77.000 fotos y me estaba demorando», explicó.

Sin embargo, Clara enfatizó que no hubo ningún elemento de infidelidad en su matrimonio. Simplemente se sentía cansado porque todos los conflictos se resolvían separándose de la casa.

«Estoy realmente cansado de resolver problemas usando el modelo de casas separadas y un trato silencioso como este», escribió.

Después de que su carga fuera ampliamente discutida, Clara eliminó la publicación y aclaró que todo se hizo de manera consciente.

«Eliminé la historia anterior, sí, la actualicé conscientemente y la eliminé conscientemente también. Todo requiere consideración», volvió a escribir.