Claire Foy Talks ‘H es para Hawk’ en el Festival de Cine de Zurich

Claire Foy abrió sobre su carrera en Festival de cine de Zurich.

El actor británico, en la ciudad también para recoger el Golden Eye Award, presentó su última característica «H es para Hawk«Recién salidas de Telluride.

En la película, su personaje Helen pierde inesperadamente a su padre (Brendan Gleeson). Para hacer frente a su muerte, ella toma un halcón: Mabel. Dirigida por Philippa Lowthorpe, se basa en las memorias de Helen MacDonald. VariedadPeter DeBuge lo llamó «Drama de duelo poco convencional pero conmovedor».

«Tuve una reacción fuerte y visceral cuando la leí», dijo, discutiendo su personaje y su forma de duelo.

“Estaba allí para que todos lo vean. La gente todavía no era valiente decir: ‘¿Qué necesitas?’ También es una historia real de amistad y no abandona a las personas cuando están siendo muy difíciles «.

Foy tuvo que aprender halconería para el papel.

Anteriormente, trabajaba con un elefante en «Breathe»: «No sé si ‘trabajaba’ con un elefante. El elefante estaba allí», bromeó. Llegó a conocer «estos pájaros increíbles» antes de comenzar a disparar.

«El entrenamiento es básicamente para permitir que el pájaro confíe en usted y se acostumbra a usted. Solo tiene que ser paciente y amable y compasivo. Es como una araña de la casa: está aterrorizado de ella, pero está más aterrorizado de su parte. En el libro, no tenía miedo de la humanidad en la forma en que Helen habla sobre ella. Ese fue la clave.

Ella agregó: «Todos tenían personalidades diferentes y me encantaron todas».

Foy ya llamó la atención en 2008 gracias a «Little Dorrit» y «arriba de abajo». «Wolf Hall» fue un «trabajo de su vida». «Conocí a Hilary Mantel y le pregunté qué tenía para almorzar. Solo pensé:» Di algo, di algo «. Creo que ella fue: ‘Oh, querido’ «.

«No pensé que pudiera» hacerlo «. Pero cuando era niño, me acostumbré a ser ignorado y luego no querer ser ignorado. Era muy fuerte. Cuando era adolescente, fui en la dirección opuesta: evité cualquier cosa que involucraba a cualquiera que me mirara. Pero me encantó el teatro y vi ‘Titanic’ 12 veces o algo así.

También abrió sobre Curio de 2011 «Temporada de la bruja» – «¡Con Nicolas Cage! Estaba en Budapest con él, pensando: ‘¡¿Qué demonios?’ La gente estaba recibiendo helicópteros y aviones privados, y eso ya no existe.

Pero fue Netflix Smash «The Crown», donde interpretó a la reina Isabel II, lo que le presentó al público masivo. Ella ganó dos premios Emmy por su interpretación.

Estaba muy embarazada en ese momento.

«[Stephen Daldry] Me hizo coquetear con Winston Churchill como una reina muy embarazada. Le gusta ver cómo puedes estirar un personaje. Me encantó, sentí que alguien estaba prestando atención «. Sin embargo, ella seguía con precaución. Yo, fingiendo ser la reina «.

Ella señaló: “Estaba mucho más desconfiada [as a younger woman]. Pude verla como una persona, no como figura decorativa «. Nunca interactuaron.

«Ese es el punto de la institución: no participas en eso. Además, no es como ‘H es para Hawk’ cuando Helen estaba a bordo desde el principio. No querían que esto se hiciera. No esperaba saber de ella».

No tenía miedo de ser encasillado. «No hay tantas reinas», se rió. Ahora, una adaptación de la novela infantil de Enid Blyton «Magic lejano árbol» También se avecina en el horizonte, también protagonizada por Andrew Garfield.

«Estaba en Zurich antes, con ‘Breathe’, pero fue Andrew Garfield quien ganó el ojo dorado», dijo sin salida.

«Con [lifetime achievement] Premios, siempre piensas que realmente no te lo mereces. Son otras personas las que obtienen estas cosas «.

Ya no.