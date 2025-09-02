Claire Foy está embraidas con Raptors

«Buscar goshawks es como buscar gracia: viene, pero no con frecuencia, y no puedes decir cuándo o cómo», escribe Helen MacDonald en «»H es para Hawk«, Un libro que recogí por accidente (todo crédito para cubrir al artista Chris Wormell) y que demostró ser la mejor herramienta que tuve cuando uno de mis propios padres falleció. Cuando alguien a su alrededor pierde a un ser querido, es casi imposible saber qué decir. Recomiendo leer» H es para Hawk «.

Para MacDonald, ese más elocuente de las memorias surgió de la muerte de su padre, el fotógrafo Alisdair MacDonald. Pero lo que Helen realmente hizo para procesar su dolor fue adoptar un Goshawk. El libro trata en parte sobre lo que debe hacer una cosa salvaje y poco común, pero se trata principalmente de lo que estaba sucediendo en la mente de MacDonald a través del proceso (que implica todo tipo de digresiones atractivas en la cetrería, la literatura y la vida del escritor Th White, quien escribió «The Goshawk»). A veces, nuestros cerebros necesitan algo completamente diferente para concentrarse, mientras que nuestros corazones hacen su reparación.

Como película, «H Is For Hawk», que estrella Claire Foy Como una versión testaruda y ocasionalmente difícil de tomar de MacDonald, podría tener un efecto de reparación similar para algunos, aunque elides mucho de lo que originalmente me resonó (es decir, el lenguaje, para el cual MacDonald tiene un regalo notable). Lo que se obtiene a cambio es una dimensión visual que completamente falta del libro, como director Philippa Lowthorpe Suministro de imágenes de Foy embrujada con su rapaz, a quien nombra a Mabel, tanta metraje de hecho que la película de 128 minutos deja de ser una obra de filosofía y reflexión, y en cambio se convierte en un retrato más convencional de un humano con una mascota excepcional (una palabra que refuerza las plumas de Helen, como ella considera a Mabel como más de una compañía).

Bien. Una cosa que aprendí en el Festival de cine de TellurideDonde la película se estrenó, es que nadie, ni una sola persona con la que hablé, al menos, había leído el libro de MacDonald. Entonces, en lugar de lamentarse de lo que falta, es mejor reconocer lo que hay allí. En ese frente, «H es para Hawk» sigue siendo una historia bastante conmovedora del interés excéntrico de una persona en la cetrería, que ella toma en respuesta a la muerte de su padre. Brendan Gleeson interpreta a «Ali Mac», como su padre era conocido, como un padre benevolente, la única persona que la entendió completamente.

En flashbacks tan cálidos, su fallecimiento puede comenzar a deprimirlo también, Ali muestra una curiosidad artística en todas las cosas: primero el mundo natural, mientras presenta a la joven Helen a la observación de aves, pero también las formas extrañas que los humanos tienen de habitarla (propone un proyecto de fotografiar cada puente entre la fuente del Támesis y el mar). La guionista de «Room», Emma Donoghue, hace un tema recurrente de la relación única de Helen con otras criaturas vivientes, como en una escena en la que recoge una gran araña y la lleva suavemente al aire libre.

Momentos después, Helen recibe la llamada de su madre (Lindsay Duncan), donde el tono de su voz ofrece la noticia de la muerte de Ali antes de que se hablen las palabras. No puede prepararse para cómo la pérdida de un padre lo golpeará, y en el caso de Helen, casi descarrila su carrera académica: sus responsabilidades de enseñanza, la comunión que está solicitando. En lugar de revolcarse en su miseria, la película la acompaña, como la mejor amiga Christina (Denise Gough), que se registra regularmente con un apoyo incondicional.

MacDonald nunca admite tanto, pero hay un fenómeno extraño por el cual perder a un padre le da alas, o, para torturar la metáfora, le permite volar de una manera que no se habría atrevido cuando estaban vivos. Helen siempre había amado a los pájaros, un interés que asocia con su padre, pero solo después de que su padre pase, se siente obligado a adoptar uno. Y no cualquier pájaro, sino un depredador peligroso. Si Michael Crichton tenía razón, este asesino alado podría haber sido el siguiente paso en la cadena evolutiva: una conexión con algo primitivo.

En la escena de apertura, Lowthorpe muestra a Helen estudiando goshawks salvajes a través de binoculares, buscando gracia, se podría decir. El atractivo de los animales es innegable, pero pocos darían el salto de observar a invitar a un Goshawk a la casa de uno. La película nos lleva a través de todas las etapas, no de dolor, sino una conexión entre especies, desde un intercambio sombreado con un criador (que aconseja «asesinato» como la clave para manejar estas criaturas letales) hasta el largo y lento proceso de ganar la confianza del ave (presentando puestos de carne cruda, mientras evita el contacto ocular). Lowthorpe refleja inquietamente la sensación de asombro de Helen, tomándose el tiempo para admirar el plumaje del pájaro y las armas mortales que son sus garras y pico. Mabel es realmente magnífico, pero también una responsabilidad que todo lo consume … y, seamos sinceros, distracción para Helen.

Es un privilegio raro pasar tanto tiempo con Helen y su cargo, y el metraje de Mabel (interpretado por dos pájaros diferentes, filmado por Mark Payne-Gill en la naturaleza) Faisans de caza y así sucesivamente hipnotizados. Pero podría decirse que hay demasiado, dominando el tiempo de ejecución un poco excesivo de la película. A medida que nos impacientamos, sus amigos y familiares expresan su preocupación. Según MacDonald, en ese momento, Mabel dio su propósito y la oportunidad de procesar: «Había cerrado la puerta del mundo exterior. Ahora podía pensar en mi padre».

La película ofrece al público espacio para hacer lo mismo, ya que las ideas que MacDonald exploran articuladamente en cientos de páginas son sugeridas por los matices de la actuación de Foy. El papel requirió que aprendiera halconería, ya que no hay la interacción de Foy falsificando con el animal, que Bates al principio (retorciendo y aleteo para escapar de su comprensión), pero regresa a su guante una vez que confía en ella. Obviamente, Helen ve algo de sí misma en el animal, aunque Lowthorpe no impone ninguna interpretación. En cambio, a Helen se le permite ser irritable y antisocial, fumar en cadena y Snappish, sin el juicio de lanzamiento del cineasta.

Un ángulo de salud mental se revela al final de la película, lo cual es útil para reconocer (especialmente para aquellos que buscan consuelo por pérdidas equivalentes en sus vidas). Pero no puedo evitar desear que «H sea para Hawk» haya incorporado más descubrimientos relacionados con MacDonald, desde los «Kes» de Ken Loach (sobre un niño y su pájaro) hasta las revelaciones sobre el autor de «El rey Onorge y el futuro» White, un héroe extraño cuya biografía es al menos tan interesante como la suya.