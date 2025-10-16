Claes Bang protagoniza ‘I Is Another’, sobre el masajista de Himmler

Cine Beta ha subido a las ventas internacionales de “Yo soy otro”, sobre el masajista del secuaz nazi Heinrich Himmler, protagonizada por Claes Bang y Valerie Pachner. La película, dirigida por Felix Randau (“Iceman”), se estrenará en el American Film Market.

La historia se sitúa en el otoño de 1952: la periodista Hedda y su marido Winfried tienden una emboscada a Felix Kersten, antiguo masajista del líder de las SS Himmler, en un tren con destino a Oslo. Se dice que Kersten ayudó a miles de prisioneros de campos de concentración a alcanzar la libertad durante la era nazi, al menos según su propio relato. Pero Hedda tiene sus dudas.

Considera a Kersten un creador de mitos que utiliza hechos heroicos inventados para competir por el Premio Nobel de la Paz. Lo que comienza como una entrevista se convierte en un tenso juego psicológico del gato y el ratón: Kersten, retóricamente brillante y armado con supuestas pruebas, se encuentra con un oponente obstinado que lo confronta implacablemente con contradicciones.

A medida que la conversación llega a un punto crítico, el anuncio del ganador del Premio Nobel de la Paz se acerca cada vez más.

Randau dirige a partir de su propio guión, con fotografía de Sebastian Thaler (“Transatlantic”, “7500”). El reparto también incluye a Susanne Wuest (“Sound of Falling”, “Goodnight Mommy”), Timocin Ziegler (“Learning to Die”) y Martin Müller.

Beta Cinema comentó: «La nueva película de Felix Randau explora las líneas borrosas entre la verdad y la automitificación. La historia del masajista de Himmler es tan controvertida como convincente, y Claes Bang aporta una poderosa presencia a este papel moralmente complejo».

“I Is Another” está producida por Ostlicht Filmproduktion (Marcel Lenz, Claritta Kratochwil) en coproducción con Wega Film (Veit Heiduschka, Christian Bachmann, Julia Heiduschka), en colaboración con Mitteldeutscher Rundfunk, BR y Arte. La producción cuenta con el apoyo de MDM, ÖFI, DFFF, FFA, Filmfonds Vienna y la Cancillería del Estado de Turingia.

La fotografía principal concluyó el 3 de septiembre, con lugares de rodaje en Leipzig, Weimar y Viena. Beta Cinema presentará las primeras imágenes a compradores internacionales en AFM.