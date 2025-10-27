CJI Gavai recomienda el nombramiento del juez Surya Kant como próximo CJI







Presidente del Tribunal Supremo de la India Bhushan Ramkrishna Gavai ha recomendado al Centro el nombre del juez Surya Kant como próximo CJI.

El juez Surya Kant, el segundo juez de mayor rango de la Corte Suprema después del actual CJI Gavai, se convertirá en el 53º presidente del Tribunal Supremo de la India el 24 de noviembre después del retiro de CJI Gavai el 23 de noviembre.

El CJI Gavai, que prestó juramento el 14 de mayo de este año, recomendó al Ministerio de Derecho de la Unión que nombrara al juez Surya Kant como próximo CJI.

«El Honorable Presidente del Tribunal Supremo de la India, el Sr. Juez Bhushan Ramkrishna Gavai, recomienda el nombre del Honorable Señor Juez. Surya Kantel juez de mayor rango de la Corte Suprema, como su sucesor para ser el 53º Presidente del Tribunal Supremo de la India», decía una nota de prensa del tribunal superior.

El juez Surya Kant, quien fue nombrado juez de la Corte Suprema el 24 de mayo de 2019, tendría un mandato de casi 15 meses como CJI. Su jubilación está prevista para el 9 de febrero de 2027.

La edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo es de 65 años.

Según el memorando de procedimiento, un conjunto de documentos, que orientan el nombramiento, traslado y elevación de Corte Suprema y jueces del tribunal superior, establece que el nombramiento para el cargo de presidente del Tribunal Supremo de la India debe ser el juez de mayor rango de la Corte Suprema considerado apto para ocupar el cargo.

El Ministro de Derecho de la Unión solicitará, «en el momento oportuno», la recomendación del CJI saliente para el nombramiento de su sucesor.

Convencionalmente, la carta se envía un mes antes de que el titular del CJI se jubile al cumplir 65 años.

El juez Surya Kant, nacido en una familia de clase media el 10 de febrero de 1962 en el distrito de Hisar de Haryana, se convirtió en juez del tribunal superior el 24 de mayo de 2019.

El juez Surya Kant aporta a la máxima oficina judicial del país una gran experiencia que abarca dos décadas en el cargo, marcadas por veredictos históricos sobre la derogación de Artículo 370libertad de expresión, democracia, corrupción, medio ambiente e igualdad de género.

El juez Surya Kant formó parte del tribunal que mantuvo en suspenso la ley de sedición de la era colonial, ordenando que no se registraran nuevas FIR en virtud de ella hasta una revisión del gobierno.

En una orden que subrayaba la transparencia en el proceso electoral, instó a la Comisión Electoral a revelar los detalles de 65 lakh de nombres excluidos del borrador del censo electoral durante la Revisión Intensiva Especial (SIR) en Bihar.

Al juez Surya Kant también se le atribuye haber ordenado que un tercio de los escaños en los colegios de abogados, incluido el Colegio de Abogados de la Corte Supremaestar reservado para las mujeres.

Defendió el plan One Rank-One Pension (OROP) para las fuerzas de defensa, considerándolo constitucionalmente válido, y continúa escuchando peticiones de mujeres oficiales de las fuerzas armadas que buscan paridad en la comisión permanente.

El juez Surya Kant estuvo en el tribunal de siete jueces que anuló el fallo de 1967 de la Universidad Musulmana de Aligarh, abriendo el camino para la reconsideración del estatus minoritario de la institución.

Formó parte del tribunal que escuchó el caso del software espía Pegasus, que nombró un panel de expertos cibernéticos para investigar las acusaciones de vigilancia ilegal, afirmando que el Estado no puede obtener un «pase libre bajo el pretexto de la seguridad nacional».

El juez Surya Kant formó parte del tribunal que nombró un comité de cinco miembros encabezado por el ex juez de la Corte Suprema Indu Malhotra para investigar la violación de la seguridad durante Primer ministro La visita de Narendra Modi a Punjab en 2022, diciendo que tales asuntos requerían «una mente entrenada judicialmente».

