CJI Gavai prohíbe a los defensores altos de mencionar casos urgentes en su corte







A ningún defensor de alto rango se le permitirá mencionar casos para un listado urgente y una audiencia ante el Tribunal de la Tribunal Justicia de la India Br Gavai desde el lunes.

«Según las indicaciones, no se permite que los consejos superiores designados no mencionen ningún caso ante el Tribunal del Presidente del Tribunal Supremo de la India con efecto a partir del lunes 11 de agosto de 2025», dijo un aviso emitido por el Tribunal APEX.

El 6 de agosto, el CJI había dicho que a partir del 11 de agosto, a ningún defensor de alto nivel mencionará casos para la lista urgente y la audiencia en su tribunal para que los juniors tengan la oportunidad de hacerlo.

CJI Gavai, que juró el 14 de mayo, había vuelto a la práctica de la mención oral de casos para el listado urgente y la audiencia por parte de los abogados y suspendió la práctica adoptada por su predecesor Juez Sanjiv Khanna.

La jueza Khanna suspendió la práctica de las presentaciones orales para la lista urgente y la audiencia de los casos de los abogados y les pidió que enviaran correos electrónicos o cartas escritas.

«Existe una gran demanda de que no sean las cosas que no sean mencionadas por el asesor principal», dijo CJI Gavai el 6 de agosto. Le había pedido al personal del tribunal que hiciera un aviso de que ningún abogado senior tendrá permitido mencionar casos para la lista de urgencias y audiencias en su tribunal a partir del lunes.

«A partir del lunes, ningún abogado principal, quiero decir, un abogado senior designado, se le permitirá mencionar los asuntos. Deje que los jóvenes tengan la oportunidad de hacerlo», dijo el CJI.

«Esto se practicará al menos en mi corte», el CJI Había dicho, y agregó que dependía de otros jueces de la Corte Apex adoptar la práctica.

Por lo general, los abogados mencionan sus casos ante el banco liderado por CJI al comienzo del proceso del día para los listados fuera de su turno y la audiencia de casos por motivos de urgencia.

