CJI Gavai aclara los comentarios sobre Lord Vishnu, reafirma el respeto por todas las religiones







Presidente del Tribunal Supremo de la India (CJI) Br Gavai El jueves reafirmó su respeto por todas las religiones, respondiendo a la publicación en línea después de sus comentarios durante una audiencia relacionada con la reconstrucción de un ídolo de Lord Vishnu, informó el PTI.

«Alguien me dijo el otro día que los comentarios que hice han sido retratados en las redes sociales … Respeto todas las religiones», dijo el CJI en la corte.

Un banco que comprende el CJI y el juez K Vinod Chandran el 16 de mayo desestimó la declaración de buscar instrucciones para reconstruir y reinstalar un ídolo de siete pies del Señor Vishnu en el Templo Javari, parte del complejo del Templo Khajuraho de la UNESCO en Madhya Pradesh.

El banco calificó la petición un «litigio de interés publicitario», con Cji Gavai comentando: «Ve y pídale a la deidad misma que haga algo. Si eres un fuerte devoto del Señor Vishnu, entonces rezas y meditas», según el PTI.

El CJI había agregado: «Mientras tanto, si no eres reacio al Shaivismo, puedes ir y adorar, hay una gran Linga de Shiva, una de las más grandes de Khajuraho», según el PTI.

La súplica fue presentada por Rakesh Dalal, quien buscó el reemplazo y la consagración de un ídolo dañado en el Templo Javari en el distrito de Chhatarpur.

Después de la audiencia, los comentarios del CJI generaron críticas en las redes sociales, lo que provocó aclaraciones en corte.

El abogado general Tushar Mehta, hablando en apoyo del CJI, dijo: «Conocí al CJI durante los últimos 10 años. Visita todos los lugares religiosos con igual reverencia y nunca pensaría en faltarle el respeto a ninguna deidad», informó el PTI.

Mehta criticó las reacciones en las redes sociales, afirmando: «Solíamos aprender la ley de Newton: para cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Ahora, con las redes sociales, la ley parece ser: para cada acción, hay una reacción exagerada incorrecta y desproporcionada».

Lo llamó «desafortunado» que los comentarios del CJI fueron citados mal y compartidos fuera de contexto, y agregó que las publicaciones virales se basaron en «información completamente incorrecta».

El juez Vinod Chandran, quien también estuvo en el banco durante la audiencia, destacó el daño causado por las publicaciones mal informadas en las redes sociales, describiéndolo como «anti-antiredes sociales. » Compartió una instancia en la que tuvo que recusarse de un caso debido a comentarios en línea engañosos sobre el abogado involucrado, informó la agencia de noticias.

El abogado principal Sanjay Nul, quien apareció para el peticionario en el caso de Khajuraho, también expresó su preocupación, afirmando que el CJI nunca hizo que los comentarios se atribuyan falsamente a él.

El abogado senior Kapil Sibal, presente en la sala del tribunal, agregó: «Sufro todos los días. Es un caballo rebelde sin manera de domesticarlo».

