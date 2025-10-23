CJ Stroud transmite un mensaje contundente en medio de las luchas de los tejanos

Siguiendo el Tejanos de Houston‘cuarta derrota de la temporada, CJ Stroud recibió comentarios claros del entrenador en jefe De Meco Ryans sobre jugar mejor. Se refirió a su juego cuando los Texans regresaron a la práctica antes de enfrentar al 49ers de San Francisco.

Stroud está en camino de alcanzar la mejor marca de su carrera en touchdowns, pero la peor de su carrera en yardas aéreas.

También viene de su salida menos eficiente de la temporada contra el Halcones Marinos de Seattle en “Monday Night Football”, y él también lo admitió.

CJ Stroud listo para ‘conquistar’ la ofensiva de los Texans

Stroud respondió una pregunta sobre si había algún aspecto particular de la ofensiva de los Texans bajo el coordinador ofensivo novato. Nick Caley todavía quería «conquistar». Con franqueza, Stroud respondió que eran «un montón de cosas».

«El lunes, para mí, por supuesto, no fue mi mejor salida. No creo que jugué bien. Pero para mí, realmente comienza con la preparación. Pensé que me preparé lo mejor que pude para ese juego. Y a veces, sales y pones un huevo. Pero mi confianza es más alta que nunca. Tengo la mayor confianza no solo en mi equipo, sino en mí mismo, y voy a seguir apareciendo en cada juego». Stroud dijo a los periodistas el 22 de octubre.

«Creo que a medida que pasa el tiempo, empiezas a hacer clic cada vez más. Puedes ver cuando jugábamos contra Tennesse y baltimorey luego salió la compra, tuvimos una muy buena semana de práctica. Pero a veces eso simplemente sucede. Por eso, creo que el objetivo para mí es mantener la confianza en mi proceso, en mi preparación y en mí mismo. Así que continuaré haciendo eso y seguiré mejorando en áreas en las que necesito mejorar. Pero sí, también hay cosas esquemáticamente, o juego de pies, y diferentes cosas en las que siempre puedo mejorar también”.

Stroud completó el 46,9% de sus pases para 229 yardas, 1 touchdown y 1 intercepción en la derrota de los Texans por 27-19 ante los Seahawks.

Tiene una línea 1.305-9-4 con un avance del 64,8%. esta temporada.

CJ Stroud explica el delito de ‘muerte por mil cortes’

Gran parte de la disponibilidad de Stroud se dedicó a ofrecer información sobre la ofensiva de los Texans, que a menudo ha descrito como «muerte por mil cortes”, incluyendo cuál es exactamente su identidad siete semanas después de la temporada.

«Hay muchas maneras diferentes de decir que es nuestra identidad. Yo diría que es una cuestión de mentalidad. Es más física. Del punto A al punto B. Ir lo más rápido que puedas, correr para enjambrar». [the ball]todo de lo que habla el entrenador. Creo que esquemáticamente estamos encontrando nuestra área allí, donde nos estamos apoyando un poco en el juego terrestre, en los RPO”, dijo Stroud.

«Entonces podemos recurrir a un gran personal. Entonces, es un poco de todo. Pero creo que todavía lo estamos descubriendo a medida que pasa el tiempo. Y creo que siempre se puede ajustar. Pero creo que lo estamos descubriendo a medida que pasan las semanas».

Sin embargo, en cuanto a tener formas de recuperar terreno, Stroud dijo que “tienen que resolverlo”.

«Creo que el plan de juego para cada equipo, si les preguntas, es hacerlo bien en primera y segunda oportunidad. Y luego, ahí es donde creo que algunas de las habilidades para crear jugadas tienen que surgir. Y esa es la cuestión en esta ofensiva, es cada jugada, simplemente hacer tu trabajo. Incluso si eso significa ganar 2 puntos. [yards]”, dijo Stroud.

«Eso es lo que nos piden que hagamos. Eso es lo que nos piden. Así que es algo a lo que todavía me estoy acostumbrando. Pero sí, creo que cuando llegue ese momento, tendremos que encontrar respuestas. Y ahí es donde, cuando la pelota sale dos yardas, es cuando confío en Hutch». [Xavier Hutchinson] o uno de los chicos de afuera y hacer que alguien falle y obtenga 8 [yards]. Entonces, ese es el tipo de ofensiva en la que vivimos. Creo que es algo bueno. Pero sí, ese tipo de situaciones ponen a prueba esas reglas. Pero cuanto más puedas mantener el rumbo, mejor tendremos cuando juguemos los domingos”.

Stroud reconoció la La ofensiva de los texanos utiliza movimientos y cambios de cadencia para superar las acrobacias tardías y los juegos de la defensa en la delantera, y sus coberturas en la zaga.

Sin embargo, “a veces simplemente te golpean y te atrapan”.

CJ Stroud quiere que los tejanos se endurezcan

Stroud describió un plan para que los tejanos enderezar el barco Esto es simple en teoría pero ha resultado mucho más difícil en la práctica. Eso es centrarse en los detalles.

«Simplemente practicar mejor. Tener conversaciones difíciles. Ser mejores con cada individuo. Simplemente hacer nuestro trabajo y asegurarnos de que todos estemos en la misma página. Creo que el esfuerzo está ahí, pero ahora, solo la ejecución debe mejorar», dijo Stroud.

Cuando se le preguntó sobre la mejora de la operación de los Texans después del centro, Stroud citó el precentro y la ejecución.

«Hay varias cosas que podría decir», dijo Stroud. «Probablemente lo principal es simplemente la comunicación antes del centro. Creo que todo comienza antes del centro. Cuando la pelota salta, tomar esa comunicación y empujarla hacia adelante para después del centro, y hacer que funcione, y eso es ejecución en pocas palabras. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer».

Los 49ers no son los mismos de siempre, a pesar de su séptimo ranking general en anotaciones, debido a varias lesiones. Stroud y los Texans pueden y deben aprovechar eso.