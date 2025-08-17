CJ Stroud hace una declaración contradictoria después de revolver en el juego de Texans

El Houston Texans se enfrentó contra el Panteras de Carolina el sábado, con una victoria de 20-3 con el mariscal de campo estrella CJ Stroud Llevando el comienzo. Sin embargo, Stroud logró llegar a los titulares gracias a su apariencia más que su actuación.

Más específicamente, la indumentaria de Stroud llamó la atención de los espectadores vigilantes, con el Bowler de Texans Proding a un Marineros de Seattle sombrero tanto antes como después del concurso.

Stroud reprodujo el revuelo que su preferencia causó, diciendo: «Me encantan los sombreros».

«Llevo sombreros todo el tiempo. Probablemente tengo todos los equipos. Pero apoyo el Astros y el Dodgers Porque soy de Los Ángeles » Stroud dijo a los periodistas el 16 de agosto. «Es un poco contradictor, pero todavía amo a los Astros. Pero todo está bien. Entiendo, pero se trata del botín, bebé [laughs]. Estoy bromeando.»

Stroud fue 6 de 8 para 44 yardas y 1 touchdown en la victoria sobre los Panthers, encontrando el receptor abierto No. 1 Nico Collins por su puntaje.

Aún así, fue el sombrero de Stroud el que atrajo la mayor atención antes y después de la victoria de los Texans.

CJ Stroud causa revuelo antes y después del juego Texans

Stroud no solo llamó la atención de los medios Por su sombrero, pero los marineros, los rivales de los Astros de AL, también Tomó nota y publicado «Se ve bien, CJ [salute emoji]»En X el 16 de agosto.

Eso solo se sumó al escrutinio juguetón que se enfrentó Stroud.

«El asunto de los Astros/Dodgers definitivamente es» contradictor «, dado el escándalo de robo de letreros que puso un asterisco a la victoria de la Serie Mundial 2017 de los Astros sobre los Dodgers», Mike Florio escribió Mike Foiry Talk El 17 de agosto, señalando que Stroud estaba en la escuela secundaria en ese momento.

«Si bien puede usar el sombrero que quiere usar, hay una calidad básica ‘When in Rome’ que proviene de ser el mariscal de campo titular para un equipo de la NFL. Los fanáticos locales del equipo de fútbol también son fanáticos de los otros equipos deportivos locales. Correcto o incorrecto, esperan que los jugadores actúen en consecuencia».

Stroud se ha puesto equipo Astros en otras situaciones de alto perfil, respaldando sus comentarios posteriores al juego.

Florio señaló que Stroud no es el primer atleta en la caída con su elección de ropa de cabezaseñalando Colin Kaepernick con un Miami Dolphins sombrero mientras todavía con el San Francisco 49ers en 2013.

Florio también instó a Stroud y a los compañeros de la estrella de Texans a recordar que «el fanático es el abreviatura de Fanatic».

«Los jugadores serían sabios al menos para tener en cuenta esa sensación más amplia de fanatismo para decidir qué sombrero de la colección debería ponerse al estadio para un juego. ¿Vale la pena invitar al veneno evitable de los fanáticos que son fanáticos sobre el equipo de béisbol local y el equipo de fútbol local?» Florio escribió.

«Nuestra suposición es que, avanzando, el sombrero de Marineros de Stroud permanecerá en el estante, a menos y hasta que sea el mariscal de campo titular del Seahawks. «

Comercio de Texans ‘Nixed’ para CJ Stroud

El comentario de los Seahawks de Florio se hizo en broma, pero es un recordatorio de que los tejanos podrían haber terminado enfrentando a Stroud con Bryce Young el sábado en lugar de al revés.

Jonathan M. Alexander de Houston Chronicle detalló la secuencia de eventos que llevaron a los tejanos y Stroud entre sí.

Según Alexander, los tejanos «rechazaron» el acuerdo de tres equipos que incluía el Bears de Chicago.

«En un momento, los Texans, Panthers y Bears tuvieron el marco de un acuerdo para que Houston se negocie desde el número 2 para adquirir la selección número 1 de Chicago, que luego cambiaría al número 9 con Carolina, dijeron dos fuentes al Chronicle», «,» Alexander escribió el 16 de agosto. «Pero los tejanos se retiraron del acuerdo y se quedaron en el No. 2».

Los Panthers intercambiaron con los Bears para pasar al No. 1, aterrizando a Young en Carolina y Caleb Williams en Chicago con la selección superior un año después. Al menos hasta ahora, el no trado ha funcionado para Stroud y los tejanos mejor que para Carolina o Chicago.