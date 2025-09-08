CJ Stroud de Texans envía un mensaje fuerte después de ‘Llamada de atención’

El Houston Texans dejó caer su primer juego de la temporada regular 2025, perdiendo 14-9 ante el Rams de Los Ángeles en la carretera. En un juego seguramente querrá volver, mariscal de campo de tercer año CJ Stroud No hizo huesos sobre las implicaciones de su desempeño.

Stroud no era inocente en los problemas de los tejanos, lo que llevó a algunas críticas en línea.

El Bowler Pro Bowler 2023 del año saben que los Texans no ganarán muchos juegos esta temporada si no son mejores en futuras salidas.

CJ Stroud señala el dedo a uno mismo después de la salida de la Semana 1

Después del juego, los periodistas preguntaron cómo Stroud usaría los resultados del domingo como motivación. Stroud dijo que era «algo obvio» que los problemas autoinfligidos fueran el culpable. Stroud cree que la pérdida es una «buena llamada de atención» para los tejanos, que todavía tienen al menos 16 juegos más para jugar.

También dijo que la mejora comienza con él.

La intercepción de Stroud se produjo en un intento de la selección de segunda ronda de novias Jayden Higgins. Esquinero de los Rams Cobie durante luchó con la pelota, dando la posesión de Los Ángeles cerca del centro del campo.

«No podemos dispararnos en el pie constantemente y esperar ganar, y eso comienza conmigo con muchas cosas diferentes. Tengo que deshacerme de la pelota mejor y usar mis piernas, tal vez, un poco más. Pero sí, creo que todavía hay muchas esperanzas. Hicimos muchas cosas buenas. Es una defensa realmente buena». Stroud dijo a los periodistas el 7 de septiembre. «Es un equipo realmente bueno, pero definitivamente creo que podríamos haber ganado. Pero puedes deber, ¿podría, podría poder?

«Cuando sales de la NFL Lolly náuseas y … pasando por los movimientos, eso sucedió. Entonces, creo que estaremos bien. Pero creo que es una buena llamada de atención para nosotros».

Texans HC Demeco Ryans ‘orgulloso’ de CJ Stroud

Stroud completó 19 de sus 27 intentos de pase para 188 yardas, 0 touchdowns y la intercepción 1 en la pérdida de los Texans ante los Rams.

También tomó tres capturas en la noche contra un pase de los Rams, que presenta al actual novato defensivo del año, Verso Jaredmientras los tejanos rehicían su línea ofensiva varias veces debido a lesiones.

Quizás debido a las circunstancias, el entrenador en jefe de los tejanos Demeco Ryans estaba «orgulloso» de su QB.

«Pensé que CJ jugó muy bien. Hizo algunas jugadas agradables para nosotros». Ryans le dijeron a los periodistas El 7 de septiembre, citando el final de la primera mitad en una situación de dos minutos, llamándolo «muy impresionante» y citando a Stroud Scraming.

Stroud tenía 32 yardas (más de lo que tenía en todos menos un juego la temporada pasada) en cinco acarreos.

«Realmente el juego de la cabeza, el juego inteligente de él», dijo Ryans sobre Stroud. «Realmente logró la ofensiva bien, hizo algunos lanzamientos agradables y, desafortunadamente, nos quedamos cortos. Hizo algunas jugadas agradables bajo presión. También nos pusieron algunos, pero eso sucede. Pero estoy realmente orgulloso de la forma en que CJ jugó».

Stroud dijo después del juego que intenta «usar mi atletismo lo mejor que pueda», lo que podría ser más común la próxima semana.

Texans OL Lesuries se avecina

Se suponía que Stroud debía tener la selección de segunda ronda de los tejanos. Aireontae Erersery En el tackle izquierdo junto a los veteranos (de izquierda a derecha) Laken Tomlinson en la guardia izquierda, centro Jake Andrewsguardia derecha Ed Ingramy Tytus Howard manteniendo presionada el tackle derecho.

Ingram estaba inactivo con una lesión abdominal, lo que obligó a Eersery a RT y Cam Robinsona quien el novato reemplazó en el lado izquierdo, de vuelta a ese lugar.

Entonces Robinson se lastimó y Ersery regresó al lado izquierdo con Blake Fisher Moviéndose a RT.

Sin embargo, se volvió aún más grave para los tejanos desde allí, ya que Andrews sufrió una lesión que requería que fuera transportado. Jarrett Patterson intervino para Andrews, quien está listo para ir a una resonancia magnética esta semana, por KPRC 2S Aaron WilsonDespués de sufrir lo que Ryans llamó una «lesión en el pie».

#Texans Obligado a arrastrar la línea nuevamente con Cam Robinson herido. Blake Fisher entró en el tackle derecho. Aireontae Ersery va al tackle izquierdo desde el tackle derecho @KPRC2 Y ahora Jake Andrews se lastimó y Jarrett Patterson en el juego en el centro pic.twitter.com/sboe3s7eo4 – Aaron Wilson (@aaronwilson_nfl) 7 de septiembre de 2025

El plan de contingencia de los Texans probablemente representa uno, y posiblemente incluso dos ausencias de los entrantes. Faltar y/o remodelar múltiples jugadores es una gran pregunta, incluso con una semana para prepararse.

A continuación, Stroud y los Texans organizarán el Tampa Bay Buccaneers en su apertura de casa.