CJ Stroud de los Texans se vuelve honesto después de los comentarios de DeMeco Ryans

Jugador de ataque CJ Stroud lanzó para 260 yardas en el Tejanos de Houston‘ganar sobre el Cardenales de Arizona en la Semana 15, sumando 3 touchdowns con un 75,8% de finalización.

Las yardas aéreas son la tercera mayor cantidad de Stroud en un juego esta temporada. Los touchdowns fueron su segunda mayor cantidad, mientras que tuvo su cuarto mejor porcentaje de pases completos. Sin embargo, su dominio del juego es lo que generó fuertes comentarios del entrenador en jefe de los Texans. De Meco Ryans postjuego.

Para Stroud, todo fue resultado de su proceso.

CJ Stroud ofrece una visión sincera del gran día de la victoria de los Texans

“Nuestra operación, algo en lo que el entrenador nos retó esta semana, y eso comienza conmigo”. Stroud dijo a los periodistas postjuego. «Simplemente tuve que poder comunicarme en la reunión de la manera correcta y hacer las cosas correctas para colocarnos en la posición correcta. Así que estoy muy contento con cómo lo hicimos hoy. Por supuesto, recibimos un par de penalizaciones por eso. Así que tenemos que resolverlo. Pero pensé que en general mejoramos en esa área».

Los comentarios de Stroud estuvieron muy alineados con lo que dijo Ryans.

«Nuestra operación fue realmente excelente hoy. Comenzando con CJ, pensé que hizo un gran trabajo manejando la operación antes del juego, dentro y fuera de la reunión. Hizo un trabajo excelente hoy. Todo comienza con él». Ryans dijo después del juego.destacando también al coordinador ofensivo Nick CaleyEl papel de en la entrega de las llamadas de juego.

«Pensé que la comunicación fue fluida. Pensé que los muchachos hicieron un gran trabajo comunicándose, rompiendo el grupo, alineándose, y eso es algo fácil de lograr para nosotros, ¿verdad? E hicimos un trabajo mucho mejor para mejorar eso».

Ryans dijo que los Texans deben “encontrar una manera de terminar” y “seguir jugando a nuestro nivel”, señalando las oportunidades perdidas en ambos lados de la pelota y el próximo estudio cinematográfico.

Sin embargo, los elogios para Stroud fueron fuertes, luego de un “juego muy limpio y eficiente”.

«Lo que más me enorgullece de él es que creo que hizo un gran trabajo, simplemente en su toma de decisiones cuando se trata de las jugadas. No es que solo esté mirando a una persona. Está realizando sus progresiones de la manera correcta. Y verás a varios muchachos atrapar la pelota y hacer jugadas porque no solo está mirando a un solo objetivo. Va hacia donde la jugada le dicta, lo que le dice la cobertura. Está tomando las decisiones correctas», Ryans dijo.

«Ahí es donde ha crecido. Ha mejorado mucho. Y estoy emocionado de verlo; desde que regresa cada semana, ha mejorado cada semana. Y entonces, probablemente el mejor juego que ha tenido este año, ¿verdad?»

CJ Stroud: Houston juega bien en las 3 fases

Ryans elogió a Stroud y la ofensiva de los Texans por proteger el balón, señalando que, además de obtener conclusiones sobre la defensiva y los equipos especiales, así es como ganarán los juegos.

Stroud también estaba muy orgulloso de cómo están jugando los Texans en este momento.

«Creo que son solo tres fases del fútbol. Estamos jugando juntos. Creo que ofensivamente, estamos mejorando cada semana, calentándonos. Así que nos estamos calentando en el momento adecuado. Estamos empezando a… estamos en una tendencia hacia arriba, hacia diciembre y hasta enero. Tenemos que seguir así. Será una mentalidad de ‘un juego a la vez’, una mentalidad de ‘una jugada a la vez’. Luego, miraremos hacia el final del año y veremos dónde estamos en.”

Los texanos son los Sembrado No. 7 en la AFC después de su victoria sobre los Cardinals, con un enfrentamiento contra los Asaltantes de Las Vegas.