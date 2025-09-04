CJ Enm se expande a la India con Amazon MX Player K-Drama Deal

Potencia de entretenimiento coreano CJ Enm está haciendo su primer gran impulso en el mercado de transmisión de la India a través de una nueva asociación de contenido con Jugador de Amazon MXEl servicio de video publicado gratuito del gigante de comercio electrónico.

El acuerdo verá 18 series K-Drama del catálogo de CJ Enm puesto a disposición del público indio con hindi, tamil y doblaje en idioma telugu. La asociación marca el primer acuerdo de paquete de contenido oficial de CJ Enm con la plataforma AVOD india de Amazon.

Liderando la carga está «Lovely Runner», el reciente éxito romántico que provocó una locura romántica K-Pop, que debutará en la plataforma el 8 de septiembre. El despliegue continuará durante cuatro cuartos con títulos románticos adicionales de fanáticos que incluyen «My Lovely Liar», «Watilon Watmelon», «Boda imposible» y «deliciosamente decisiva».

«La demanda de contenido global, especialmente los dramas coreanos, ha crecido exponencialmente en India», dijo Amogh Dusad, director y jefe de contenido de Amazon MX Player. «A través de esta asociación, traemos 18 K-Dramas premium, incluidos los éxitos de taquilla recientes, al público indio en Avod, muchos de ellos por primera vez».

La medida representa una expansión significativa de la estrategia de distribución global de CJ Enm, que ha visto que el contenido coreano gana tracción internacional masiva en los últimos años. El impulso de contenido mundial de la compañía incluye su oferta de video primo de varios años revelado en mayo en el bazar de las olas En Mumbai, que trajo títulos como «Marry My Husband» y «No Gane, No Love» para el público global, y ambos se clasifican entre los 10 originales internacionales no laborales más vistos de 2024 para el streamer. La asociación de jugadores de Amazon MX ahora extiende ese alcance específicamente a la audiencia de transmisión gratuita de la India. A El acuerdo de México fue firmado en abril.

«Este lanzamiento es muy significativo a medida que continuamos llegando a nuevas audiencias en todo el mundo», dijo Sebastian Kim, vicepresidente de negocios de contenido internacional en CJ Enm. «Los programas ya han demostrado su fuerza en la historia, el elenco y la producción, y creo que se conectarán fuertemente con los espectadores indios a través de nuestra nueva asociación con MX Player».