CJ Enm, Hakuhodo Lanzamiento de la empresa conjunta del Capítulo I para la música global

CJ Enm está apostando a la expansión de la música global con una nueva empresa conjunta que combina la potencia de entretenimiento coreano con gigante de la publicidad japonesa Hakuhodo inco.

Las compañías han formado el Capítulo I, un JV centrado en crear propiedades intelectuales musicales diseñadas para audiencias internacionales más allá de Asia. El nombre de la empresa simboliza «el primer capítulo donde comienzan los sueños», que representa una nueva dirección creativa para ambos socios.

La colaboración combinará el historial de CJ Enm en la creación de contenido musical y el desarrollo del talento a través de su MCS (Music Creative Econstem) con las soluciones de mercado y la experiencia en marketing basada en datos de Hakuhodo. La asociación tiene como objetivo impulsar la innovación de la industria a través de nuevos formatos de audición que satisfacen las preferencias de audiencia en evolución en diversos mercados.

El proyecto inaugural del Capítulo I será «Rapstar imprevisto: princesa pop de cadera», un programa de supervivencia de coproducción de Corea-Japón programado para su estreno en octubre. El programa representa una expansión global de la franquicia «Rapstar» de Mnet, que debutó en 2015 como la primera serie de competencia de raperos de Corea.

La nueva iteración unirá a los equipos creativos detrás de «Rapstar imperdición» y el Hit Dance Competition «Street Woman Fighter» con la destreza de marketing de Hakuhodo para explorar artistas globales versátiles hábiles en la producción de rap, danza y música.

Pero las ambiciones de la empresa se extienden mucho más allá de la producción de televisión. El Capítulo I planea abarcar el desarrollo del talento, la producción musical, la distribución de contenido, las actuaciones en vivo y la comercialización, posicionándose como jugador en el ecosistema musical global.

La empresa conjunta forma una piedra angular de la Hoja de ruta de Music Music Music Business de CJ Enm, que gira en torno a tres pilares estratégicos: etiqueta global, contenido global y plataformas globales. La iniciativa está diseñada para consolidar la posición de CJ Enm en la industria de la música internacional mientras acelera la expansión mundial de K-Pop.

Mientras CJ Enm celebra su 30 aniversario en 2025, la compañía continúa reestructurando la huella global de K-Culture en múltiples verticales de entretenimiento. La cartera del conglomerado del entretenimiento abarca el ganador del Oscar «Parasite», los musicales ganadores de Tony, incluidos «Boots Kinky Boots», la exitosa serie «Queen of Tears» y el formato de competencia musical «I Can Vee Your Voice».

CJ Enm también administra la acto de K-pop en ascenso Zerobaseone y opera los principales eventos culturales, incluidos KCON, el festival de fanáticos de K-Pop más grande del mundo y los Premios MAMA.

Fundada en 1895, Hakuhodo trae más de un siglo de experiencia en publicidad y marketing. La compañía con sede en Tokio ayuda a los clientes en los mercados de Japón e Internacional con soluciones creativas que abarcan iniciativas de publicidad, consultoría de gestión e impacto social.